Врач предостерегла некоторых людей от употребления воды с лимоном

Вода с лимоном может повредить зубную эмаль и вредна для некоторых людей, предупредила диетолог Марият Мухина. Об этом она предостерегла в беседе с Life.

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По словам Мухиной, вода с лимоном стимулирует слизистую оболочку.

«И если у человека гиперацидный гастрит, язвенная болезнь на фоне повышения кислотности, то можно спровоцировать обострение», — предостерегла врач.

Мухина также напомнила, что употребление воды с лимоном может вызвать аллергию и повредить зубную эмаль. Чтобы обезопасить зубы от воздействия кислой среды напитка, после его употребления она порекомендовала полоскать полость рта чистой водой.

Диетолог также опровергла миф о том, что употребление воды с лимоном может спровоцировать появление камней в почках. По ее словам, напиток, наоборот, снижает риск камнеобразования, уменьшая уровень оксалатов и улучшая кальциевый обмен. «Если вы в стакан воды добавили 50 граммов лимонного сока, то есть отжали где-то две столовые ложки, то в этой дозе содержится 20 процентов от суточной нормы витамина С и небольшая доза витамина B, калия, фолиевой кислоты. И это прекрасный антиоксидант», — заключила Мухина.