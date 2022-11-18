Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
2 часа назад

Доктор Мясников рассказал, кому не стоит есть сыр

Мира Маркина

Известный доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире телепередачи «О самом главном» на телеканале "Россия" рассказал, людям с какими заболеваниями стоит воздержаться от употребления сыра.

Мясников рассказал, кому не стоит есть сыр
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Доктор предостерег людей, часто страдающих от приступов мигрени. По его словам, у тех, кто склонен к такой проблеме, употребление сыра может вызвать головную боль. Однако это неактуально для здоровых людей, не сталкивающихся с мигренью прежде и на регулярной основе.

Можно ли избавиться от мигреней: лучшие методы

Приглашенный в студию шеф-повар Глеб Астафьев подтвердил слова доктора Мясникова, объяснив, что такую реакцию (головную боль) у человека, склонного к мигрени, может вызывать вещество тиамин, содержащееся в сыре. Помимо этого, оно также входит в состав красного вина и орехов.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как невролог советует лечить мигрень.

Еда,Александр Мясников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители