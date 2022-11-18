Мясников рассказал, кому не стоит есть сыр

Известный доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире телепередачи «О самом главном» на телеканале "Россия" рассказал, людям с какими заболеваниями стоит воздержаться от употребления сыра.

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Доктор предостерег людей, часто страдающих от приступов мигрени. По его словам, у тех, кто склонен к такой проблеме, употребление сыра может вызвать головную боль. Однако это неактуально для здоровых людей, не сталкивающихся с мигренью прежде и на регулярной основе.

Приглашенный в студию шеф-повар Глеб Астафьев подтвердил слова доктора Мясникова, объяснив, что такую реакцию (головную боль) у человека, склонного к мигрени, может вызывать вещество тиамин, содержащееся в сыре. Помимо этого, оно также входит в состав красного вина и орехов.