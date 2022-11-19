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1 час назад

Врач рассказала о пользе тыквы для здоровья

Ferra.ru

Нутрициолог Елена Свиридова рассказала о пользе тыквы. Специалист отметила, что тыква обладает множеством полезных свойств, а особенно полезна для хорошего сна, укрепления иммунитета, профилактики проблем со зрением, регуляции артериального давления.

Врач рассказала о пользе тыквы для здоровья
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Свиридова объяснила, что в тыкве много каротина, в 5 раз больше, чем в моркови. Каротин отвечает за качество зрения и является профилактикой отклонений, а также снижает риски развития катаракты.

В отношении иммунитета тыква полезна высоким содержанием разных типов каротина: и альфа, и бета. По словам нутрициолога, как раз эти элементы вместе с бета-криптоксатином нейтрализуют свободные радикалы, препятствуя повреждениям клеток тела и иммунной системы.

Регулярное употребление тыквы способствует выработке серотонина, или гормона счастья, который, в свою очередь, влияет на выработку мелатонина — гормона сна. Это происходит за счёт содержания в тыкве аминокислоты триптофана.

Специалист подчеркнула, что при регулярном употреблении тыквы повышается качество сна — частота бессонницы значительно снижается, а после пробуждения человек чувствует бодрость и прилив энергии.

Артериальное давление регулируется при употреблении тыквы за счёт содержания в продукте калия. Также этот микроэлемент способствует удержанию давления в пределах нормы. Семена тыквы способствуют выработке «хорошего» холестерина, который также нужен организму, в том числе для поддержания правильных показателей давления.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,Елена Свиридова,
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