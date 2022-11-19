Названы лучшие рыбные консервы

Специалисты назвали марки, в которых сайру не заменяют другой рыбой, сообщает KONKURENT.RU.

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В исследовании приняли участие 19 марок консервов. Как указано на сайте Роскачества, для проверки были выбраны консервы лидеров рынка и та продукция, которая была изготовлена на предприятиях среднего класса.

В итоге специалистам удалось найти восемь марок, в которых кроме сайры не содержится никаких других видов рыбы.

Лучшими, по данным сайта Роскачества, стали консервы торговых марок «Азбука моря», «Владимирский консервный завод», «Доброфлот», «Капитан Вкусов», «КитБай», «Мамоновский», «5 морей», «Примрыбснаб».

При этом в продукции 11 торговых марок присутствие сайры и вовсе не было обнаружено. Как отметили специалисты, производители решили заменить сайру такими видами рыб, как тихоокеанская сельдь и дальневосточная сардина (иваси).

Такая подмена была выявлена в торговых марках «Золотой выбор», «Исток Идеал 777», «Море внутри», «Морская миля», «Морские ресурсы», «Морское содружество», «Русский рыбный мир», «Рыбный остров», «Рыбный царь», «Штурвал» и Sea miles.

К слову, среди лучших рыбных консервов приморские производители занимают четыре позиции. Это продукция под торговыми марками «Азбука моря», «Доброфлот», «5 морей» и «Примрыбснаб», а в числе товаров, где не было выявлено ДНК сайры, консервов приморского производства нет.