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2 часа назад

Эксперты рассказали о пользе варенья

СОВА

Фрукты и ягоды, из которых делают варенье - настоящий источник витаминов, макро- и микроэлементов. О пользе такого продукта рассказали специалисты из Роспотребнадзора.

Эксперты рассказали о пользе варенья
Фото: СОВАСОВА

По данным экспертов, к тепловой обработке устойчивы витамины А и E, а также витамины группы В. Кроме того, при варке не меняется и клетчатка, которая абсорбирует вредные вещества и стимулирует работу кишечника. При этом в варенье сохраняются и минеральные вещества.

Полезные свойства и характеристики варенья меняются в зависимости от ягоды, поэтому продукт помогает при разных болезнях.

Однако данное лакомство содержит большое количество сахара. Потому им лучше не злоупотреблять людям с сахарным диабетом, ожирением и маленьким детям до 5 лет. Кроме того, на ягоду можно быть аллергия, поэтому варенье нужно есть осторожно.

Специалисты выделили 5 видов самого полезного варенья. В списке оказались малиновое, абрикосовое, смородиновое, вишневое и облепиховое.

Например, первое содержит салициловую кислоту, обладающую жаропонижающим свойством. Ягода богата витамином С, кальцием и калием.

Абрикосовое варенье содержит много клетчатки, которая улучшает работу кишечника. Также в нём большое количество каротина, положительно влияющего на зрение и на состояние кожи.

Кроме того, в топе оказалось смородиновое варенье. В нем содержится максимальное количество аскорбиновой и фруктовой кислот. Благодаря этому оно поддерживает иммунитет осенью и зимой.

Также полезным является и вишневое варенье. Оно содержит не только витамины А, С, Е, В, В2, но и салициловую, яблочную и лимонную кислоты. При этом обладает противовоспалительным эффектом.

В составе облепихового варенья присутствуют витамины А, Е, В1, В2, В6, С, калий, магний и железо. Как и другие виды, оно обладает противовоспалительным и противовирусным свойствами, а также улучшает состояние кожи.

Еда,Роспотребнадзор,
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