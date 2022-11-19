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1 час назад

Чем полезны сладости из лакрицы

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О полезных свойствах лакрицы рассказала гастроэнтеролог, врач-терапевт Наталья Сычева.

Чем полезны сладости из лакрицы
Фото: unsplashunsplash

На полках магазинов часто встречаются сладости из лакрицы или солодки, поскольку продукты с этим компонентом богаты витаминами. Однако не стоит забывать, что существуют и противопоказания, отметила в интервью для радио Sputnik диетолог, гастроэнтеролог, врач-терапевт Наталья Сычева.

Лакрица обладает антибактериальными свойствами, содержит растворимую клетчатку и антиоксиданты, что положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Особенно полезны леденцы и конфеты из лакрицы если в них нет сахара. Таких конфет можно съесть не более 30 граммов в сутки, – рассказал врач.

Продукт не подходит людям, склонным к отечности, страдающим сахарным диабетом второго типа и ожирением третьей степени или морбидным ожирением. Лекарства на основе растения так же прописывают и при кашле.

Препараты с лакрицей обладают отхаркивающим и противовоспалительным эффектом, обычно их используют при комплексной терапии. Перед применением необходимо всегда проконсультироваться с врачом, – заключила Наталья Сычева.

Еда,Наталья Сычева,
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