Как приготовить домашний квас

Мало кто может устоять перед таким вкусным и освежающим напитком, как квас. А самое главное – приготовить его дома совсем несложно. Рецептом делится utro.ru.

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Для приготовления кваса понадобится восемь литров чистой воды, 60 грамм дрожжей, один стакан сахарного песка, полкило ржаного хлеба и 30 грамм изюма.

Рецепт

В первую очередь нужно порезать хлеб на небольшие кусочки и просушить их в духовом шкафу. Воду следует довести до кипения и ей дать остыть. В отдельном стакане развести дрожжи в теплой воде.

После этого сухари необходимо положить в кастрюлю с остывшей водой, добавить туда сахар и разведенные дрожжи.