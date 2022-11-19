Как приготовить домашний квас

Мало кто может устоять перед таким вкусным и освежающим напитком, как квас. А самое главное – приготовить его дома совсем несложно. Рецептом делится utro.ru.
Для приготовления кваса понадобится восемь литров чистой воды, 60 грамм дрожжей, один стакан сахарного песка, полкило ржаного хлеба и 30 грамм изюма.
Рецепт
В первую очередь нужно порезать хлеб на небольшие кусочки и просушить их в духовом шкафу. Воду следует довести до кипения и ей дать остыть. В отдельном стакане развести дрожжи в теплой воде.
После этого сухари необходимо положить в кастрюлю с остывшей водой, добавить туда сахар и разведенные дрожжи.
Кастрюлю накрыть марлей и подождать два дня. Затем напиток нужно процедить, добавить туда изюм и оставить еще на сутки.