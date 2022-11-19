Названы три необычные хитрости для вкусной жареной картошки

Добавить новые вкусовые ощущения при жарке картошки смогут помочь три необычных продукта.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Прежде всего, можно положить сливочное масло на нагретую сковородку. После нужно добавить привычное подсолнечное масло и начать жарку.

Также насыщенность вкуса добавит лимон. Для заправки будет необходимо растительное масло, которое перемешается с измельченным чесноком, лимонным соком (полторы ложки), солью и лимонной цедрой (две ложки).