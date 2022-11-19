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2 часа назад

Названы три необычные хитрости для вкусной жареной картошки

Passion.ru

Добавить новые вкусовые ощущения при жарке картошки смогут помочь три необычных продукта.

Названы три необычные хитрости для вкусной жареной картошки
Фото: Passion.ruPassion.ru

Прежде всего, можно положить сливочное масло на нагретую сковородку. После нужно добавить привычное подсолнечное масло и начать жарку.

Также насыщенность вкуса добавит лимон. Для заправки будет необходимо растительное масло, которое перемешается с измельченным чесноком, лимонным соком (полторы ложки), солью и лимонной цедрой (две ложки).

Кроме того, если добавить несколько долек чеснока за несколько минут до готовности жареной картошки, то запах притянет любого.

Еда,
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