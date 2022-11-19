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1 час назад

Быстрый способ помыть шампиньоны

Мария Кимакович

Наверное, для всех хозяек одним из самых нелюбимых моментов в процессе приготовления еды является мытье продуктов перед их использованием. Ничего, в общем-то сложного, но в итоге отнимает уйму времени. Но в некоторых случаях можно это время сократить. Как, например, в случае с шампиньонами. Лайфхаком делится «Рамблер».

Быстрый способ помыть шампиньоны
Фото: unsplashunsplash

Помыть даже очень большое количество шампиньонов на самом деле очень просто. Потребуется всего несколько минут и практически никаких усилий предлагать не придется.

Шампиньоны необходимо поместить в емкость, добавить 2-3 столовые ложки муки и залить водой. Затем перемешать шампиньоны в воде, чтобы мука растворилась.

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После этого, опустив руки в воду, слегка протереть грибы пальцами, не прилагая особых усилий.

В завершение быстро сполоснуть шампиньоны в проточной воде: можно откинуть их перед этим на дуршлаг или просто держа в руках. Воду с мукой из емкости перед этим слить.

Шампиньоны после такой «ванны» в считанные минуты становятся чистыми и белыми.

Еда,
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