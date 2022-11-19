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1 час назад

Когда на улице холодно, надо приготовить согревающий кекс с айвой

Eva.ru

Айва будет радовать нас плодами еще несколько месяцев, поэтому приберегите этот рецепт ароматного кекса, он вам точно пригодится. Или приготовьте его прямо сегодня, зачем откладывать?

Когда на улице холодно, надо приготовить согревающий кекс с айвой
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

Для начинки:

Одна большая айва 70 г сахара 20 г сливочного масла 2 столовые ложки сока лимона

Для теста:

2 яйца 80г сахара 150 г муки 80 г грецких орехов 80 г мягкого сливочного масла 1 столовая ложка цедры лимона 10 г разрыхлителя щепотка соли Корица

Процесс приготовления:

1. Айву очистить, удалить семечки. Нарезать на тонкие ломтики. На сковороде с толстым дном насыпать сахар в ровный слой, растопить.

2. Как только сахар полностью растопили, добавить сливочное масло и сок лимона, быстро перемешать. Добавить ломтики айвы, перемешать и готовить на маленьком огне в течение 5-7 минут, периодически переворачивая ломтики айвы.

3. Орехи обжарить на сухой сковороде, остудить, измельчить. Масло растопить, остудить.

4. Соединить все сухие ингредиенты и цедру.

5. Взбить яйца с сахаром до увеличение массы в 2 раза, пока не побелеет. Добавить все сухие ингредиенты, аккуратно перемешать. Добавить масло и еще раз перемешать.

6. Форму для кекса выложить пергаментом. На дно формы красиво выложить дольки айвы и залить карамельным сиропом, который остался на сковороде. Выложить на айву тесто, разровнять и выпекать в заранее разогретой до 170С духовке в течении 45-50 минут. Остудить, перевернуть на блюдо, пергаментную бумагу удалить. Подавать сразу или же остудить.

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