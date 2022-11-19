Когда на улице холодно, надо приготовить согревающий кекс с айвой

Айва будет радовать нас плодами еще несколько месяцев, поэтому приберегите этот рецепт ароматного кекса, он вам точно пригодится. Или приготовьте его прямо сегодня, зачем откладывать?
Одна большая айва 70 г сахара 20 г сливочного масла 2 столовые ложки сока лимона
2 яйца 80г сахара 150 г муки 80 г грецких орехов 80 г мягкого сливочного масла 1 столовая ложка цедры лимона 10 г разрыхлителя щепотка соли Корица
1. Айву очистить, удалить семечки. Нарезать на тонкие ломтики. На сковороде с толстым дном насыпать сахар в ровный слой, растопить.
2. Как только сахар полностью растопили, добавить сливочное масло и сок лимона, быстро перемешать. Добавить ломтики айвы, перемешать и готовить на маленьком огне в течение 5-7 минут, периодически переворачивая ломтики айвы.
3. Орехи обжарить на сухой сковороде, остудить, измельчить. Масло растопить, остудить.
4. Соединить все сухие ингредиенты и цедру.
5. Взбить яйца с сахаром до увеличение массы в 2 раза, пока не побелеет. Добавить все сухие ингредиенты, аккуратно перемешать. Добавить масло и еще раз перемешать.
6. Форму для кекса выложить пергаментом. На дно формы красиво выложить дольки айвы и залить карамельным сиропом, который остался на сковороде. Выложить на айву тесто, разровнять и выпекать в заранее разогретой до 170С духовке в течении 45-50 минут. Остудить, перевернуть на блюдо, пергаментную бумагу удалить. Подавать сразу или же остудить.