Когда на улице холодно, надо приготовить согревающий кекс с айвой

Айва будет радовать нас плодами еще несколько месяцев, поэтому приберегите этот рецепт ароматного кекса, он вам точно пригодится. Или приготовьте его прямо сегодня, зачем откладывать?

Ингредиенты:

Для начинки:

Одна большая айва 70 г сахара 20 г сливочного масла 2 столовые ложки сока лимона

Для теста:

2 яйца 80г сахара 150 г муки 80 г грецких орехов 80 г мягкого сливочного масла 1 столовая ложка цедры лимона 10 г разрыхлителя щепотка соли Корица

Процесс приготовления:

1. Айву очистить, удалить семечки. Нарезать на тонкие ломтики. На сковороде с толстым дном насыпать сахар в ровный слой, растопить.

2. Как только сахар полностью растопили, добавить сливочное масло и сок лимона, быстро перемешать. Добавить ломтики айвы, перемешать и готовить на маленьком огне в течение 5-7 минут, периодически переворачивая ломтики айвы.

3. Орехи обжарить на сухой сковороде, остудить, измельчить. Масло растопить, остудить.

4. Соединить все сухие ингредиенты и цедру.

5. Взбить яйца с сахаром до увеличение массы в 2 раза, пока не побелеет. Добавить все сухие ингредиенты, аккуратно перемешать. Добавить масло и еще раз перемешать.