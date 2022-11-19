Как приготовить нежнейшую шарлотку дома

Шеф-повар Коте Оганезов поделился рецептом вкуснейшей шарлотки.
- яблоки – 1 кг;
- сахар – 150 г;
- сливочное масло – 50 г;
- сливки 20 % – 100 мл.
- яйца – 5 шт.;
- сахар – 100 г;
- мука – 150–200 г.
Нарежьте яблоки на крупные кубики. После растопите сахар на медленном огне и добавьте масло и сливки. Ингредиенты тщательно перемешайте, чтобы все комочки исчезли. Продолжаем томить все на медленном огне.
Теперь смешайте яблоки с получившейся карамелью. Отдельно соедините и смешайте сахар и яйца до получения густой пены. Добавьте муку и аккуратно перемешайте.
После смажьте форму сливочным маслом или застелите пергаментом. На дно поместите яблоки и залейте все получившимся тестом.
Поставьте пирог готовиться при 180 градусах на полчаса.