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59 минут назад

Как приготовить нежнейшую шарлотку дома

Крестьянская жизньиещё 1

Шеф-повар Коте Оганезов поделился рецептом вкуснейшей шарлотки.

Как приготовить нежнейшую шарлотку дома
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Для приготовления вам понадобится:

- яблоки – 1 кг;

- сахар – 150 г;

- сливочное масло – 50 г;

- сливки 20 % – 100 мл.

Для бисквита:

- яйца – 5 шт.;

- сахар – 100 г;

- мука – 150–200 г.

Нарежьте яблоки на крупные кубики. После растопите сахар на медленном огне и добавьте масло и сливки. Ингредиенты тщательно перемешайте, чтобы все комочки исчезли. Продолжаем томить все на медленном огне.

Теперь смешайте яблоки с получившейся карамелью. Отдельно соедините и смешайте сахар и яйца до получения густой пены. Добавьте муку и аккуратно перемешайте.

После смажьте форму сливочным маслом или застелите пергаментом. На дно поместите яблоки и залейте все получившимся тестом.

Поставьте пирог готовиться при 180 градусах на полчаса.

Еда,
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