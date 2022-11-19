Как приготовить идеальные сырники без муки

Сырники – излюбленный завтрак многих людей с самого детства. Однако порой хочется побаловать себя этим десертом без муки. К счастью, есть рецепт, который позволяет это сделать без ущерба для вкуса и качества блюда. Подробнее об этом рецепте – в материале "Рамблера".

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Ингредиенты: Творог – 300 г

Кукурузный крахмал – 30 г

Куриные желтки – 2 шт

Соль – щепотка

Сахар – 50 г

Масло растительное – 1-2 столовые ложки

Приготовление

1. Протрите творог через сито. Добавьте 20 грамм крахмала, желтки, соль и сахар, а затем хорошо перемешайте.

2. Посыпьте рабочую поверхность половиной оставшегося крахмала. Слепите шарики из творожной массы и выложите их на поверхность. Посыпьте будущие сырники оставшимся крахмалом.

3. Сформируйте сырники из каждого шарика.