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2 часа назад

Как приготовить идеальные сырники без муки

Мира Маркина

Сырники – излюбленный завтрак многих людей с самого детства. Однако порой хочется побаловать себя этим десертом без муки. К счастью, есть рецепт, который позволяет это сделать без ущерба для вкуса и качества блюда. Подробнее об этом рецепте – в материале "Рамблера".

Как приготовить идеальные сырники без муки
Фото: UnsplashUnsplash

Ингредиенты:

  • Творог – 300 г
  • Кукурузный крахмал – 30 г
  • Куриные желтки – 2 шт
  • Соль – щепотка
  • Сахар – 50 г
  • Масло растительное – 1-2 столовые ложки

Как приготовить пышные сырники

Приготовление

1. Протрите творог через сито. Добавьте 20 грамм крахмала, желтки, соль и сахар, а затем хорошо перемешайте.

2. Посыпьте рабочую поверхность половиной оставшегося крахмала. Слепите шарики из творожной массы и выложите их на поверхность. Посыпьте будущие сырники оставшимся крахмалом.

3. Сформируйте сырники из каждого шарика.

4. Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Обжаривайте сырники по несколько минут с каждой стороны. Когда сырники подрумянятся – пора выкладывать их на тарелку.

Еда,
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