Как приготовить идеальные сырники без муки

Сырники – излюбленный завтрак многих людей с самого детства. Однако порой хочется побаловать себя этим десертом без муки. К счастью, есть рецепт, который позволяет это сделать без ущерба для вкуса и качества блюда. Подробнее об этом рецепте – в материале "Рамблера".
1. Протрите творог через сито. Добавьте 20 грамм крахмала, желтки, соль и сахар, а затем хорошо перемешайте.
2. Посыпьте рабочую поверхность половиной оставшегося крахмала. Слепите шарики из творожной массы и выложите их на поверхность. Посыпьте будущие сырники оставшимся крахмалом.
3. Сформируйте сырники из каждого шарика.
4. Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Обжаривайте сырники по несколько минут с каждой стороны. Когда сырники подрумянятся – пора выкладывать их на тарелку.