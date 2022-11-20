Правило пяти секунд: почему нельзя есть с пола

В спешке многое валится из рук. Порой на полу может оказаться даже еда. Правда, россиян часто это не смущает — они руководствуются правилом пяти секунд. Мол, если они не прошли, то можно поднять и съесть — вреда здоровью не будет, ведь микробы якобы ещё не успели прыгнуть на еду.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Между тем учёные доказали, что практика может быть опасной. Всё-таки есть с пола не стоит, настаивают учёные. По их мнению, подхватите ли вы какую-нибудь заразу с пола, зависит от чистоты пола, а также того, что и куда упало. Но обо всём по порядку.

Конечно, если в доме есть домашние животные или кто-то ходит по нему в грязной обуви, то болезнетворных бактерий там полно. Если вы надумаете поднять с пола еду, они попадут и к вам в организм. Кроме того, всегда учитывайте, какой продукт вы уронили.

Одна история, если это крекер или печенье — они много грязи не впитают. Зато микробов наберут на себя кусок пиццы или тарелка со спагетти и соусом. То есть в принципе яблоко, которое упало на пол, можно есть. Правда, перед этим его лучше вымыть.

Также обращайте внимание на то, куда упал продукт. Если вы уронили бутерброд на ковёр, то он испачкается меньше, чем тот, что упал на ламинат. Всё из-за площади контакта с поверхностью. Так что учёные в этом глобальном вопросе советуют руководствоваться не правилом пяти секунд, а здравым смыслом.