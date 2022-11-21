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1 час назад

Не трогай, это на Новый год. Какие продукты стоит закупить до праздников?

Секрет Фирмыиещё 3

В преддверии Нового года россияне начинают метаться по магазинам, чтобы подготовить к праздничному столу продукты, подарки и украшения. На фоне такого ажиотажа всё традиционно начинает дорожать. А значит, стоит закупиться впрок: некоторые товары не портятся, а цены на них изменятся сильно. В первую очередь стоит запастись алкоголем, икрой и сигаретами: они будут дорожать сильнее всего. Об этом рассказала специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская.

Какие продукты стоит закупить до праздников
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам эксперта, на некоторые товары из-за ажиотажного спроса ценник поднимется выше инфляции. В первую очередь это шампанское — оно может подорожать на 40%. Минимальная стоимость бутылок в магазинах поднимется до 239 рублей. А если вы любите импортный алкоголь — тем более стоит поторопиться, ведь с его поставками сейчас перебои.

Также стоит заранее купить красную или чёрную икру, консервы и другие праздничные деликатесы: цена на них традиционно растёт к праздникам. Жаль, с привозными фруктами и овощами так провернуть не удастся — они явно испортятся.

Новый год готовит всем курильщикам неприятный сюрприз: с января сигареты и вейпы снова подскочат в цене из-за роста акциза. Даже производителям жидкостей придётся делиться с государством.

Конечно, во многих сферах цены будут расти не сразу, а постепенно. Но, как показывает практика, уже в первом квартале 2023 года россияне заметят, что денег стало расходоваться куда больше.

Не лишним будет заранее предупредить: Новый год — это не только праздник, подарки и запах украшенной ёлки. Редко у кого праздники обходятся без длительного застолья. А спустя 10 дней отпуска весы продемонстрируют, что нельзя было так обжираться. Чтобы избежать переедания на Новый год, диетологи советуют побольше пить воды — она заполнит желудок и не даст вам перепробовать всё за столом. Заодно и похмелье облегчит.

Еда,
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