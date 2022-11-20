Выяснилось, кому не стоит есть овощные салаты

Считается, что овощные салаты полезны для кого угодно. Но на самом деле это не так. Оказывается, ими не стоит увлекаться тем, кто болен сахарным диабетом, гастритом, язвой желудка, мочекаменной болезнью и заболеваниями желчного пузыря. Но если противопоказаний нет, то овощные салаты подходят всем. Они нормализуют работу кишечника и улучшают его среду.

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«Блюда из свежих овощей — это то, что необходимо кишечнику. Например, известный многим салат "Щётка". Он помогает очистить кишечник от вредных веществ, токсинов и остатков непереваренной пищи, улучшить микрофлору кишечника и обмен веществ. Но при всей своей пользе он имеет и противопоказания», — рассказала нутрициолог Екатерина Новикова.

Салат «Щётка», вдруг кто-то всё же про него не знает, — это свежие капуста, морковка, свекла и иногда лук на масле с зеленью. Если нет противопоказаний, можно есть его хотя бы раз в неделю.

«Не забывайте, что лучшая заправка для овощных салатов — это нерафинированное масло (оливковое, тыквенное, кунжутное и другие). Именно оно содержит максимальную концентрацию полезных жиров, витаминов и минералов. Также можно делать заправку на их основе, добавляя к маслу сок лимона, специи, чеснок, цедру лимона или апельсина», — посоветовала Новикова.

О возможном вреде от салатов из огурцов и помидоров рассказывала и гастроэнтеролог Галина Барташевич.

«Если есть проблемы с желудком, с выделением желчи, то может произойти реакция нейтрализации, известная многим еще по курсу неорганической химии в школе. Огурцы будут выступать в качестве источника щелочных оснований, а помидоры, содержащие ликопин, — как аналог кислоты. Эта реакция идет с выделением тепла, а выделение тепла в кишечнике спровоцирует повышенное газообразование, нарушение тонуса кишечника», — считает она.