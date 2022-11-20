Какие продукты к Новому году лучше купить сейчас

Специалист по товарно-сырьевым рынкам Валентина Милашевская назвала продукты с новогоднего стола, которыми стоит запастись заранее. Эксперт также обозначила товары, которые могут подорожать в 2023 году.
«В первую очередь подорожает шампанское – на 40 %. Цена в магазине вырастет на 41,4 %, то есть до 239 рублей. У оптовиков стоимость увеличится на 45,3 % – до 199 рублей, а у частников всего на 40,7 %, то есть до 166 рублей», – говорит Валентина Милашевская.
Она посоветовала заранее купить красную и черную икру, консервы и прочие деликатесы, потому что цена на эти продукты начинает увеличиваться со второй половины октября без каких-либо экономических обоснований.
В 2023 году ожидается рост цен на табачные изделия. Милашевская считает, что акциз на продажу сигарет вырастет на 4 % – до 3467 тысяч рублей за 1000 сигарет. Подорожают и вейпы, потому что теперь производители электронных «парилок» должны платить государству 90 рублей за каждое проданное устройство.
Небольшой рост цен ожидается на молочную и мясную продукцию – в пределах 7–10 %. На 5 % подорожают крупы и хлебобулочные изделия. Эксперт говорит, что в цене поднимется и топливо – водителям стоит ожидать роста его стоимости от 5 до 10 %. Примерно в этом же диапазоне увеличится цена на транспорт и услуги логистики, пишет «Прайм». Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, как копить деньги. Эксперт рассказал, что для увеличения дохода россияне могут воспользоваться тремя способами.