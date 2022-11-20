Какие продукты к Новому году лучше купить сейчас

Специалист по товарно-сырьевым рынкам Валентина Милашевская назвала продукты с новогоднего стола, которыми стоит запастись заранее. Эксперт также обозначила товары, которые могут подорожать в 2023 году.

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«В первую очередь подорожает шампанское – на 40 %. Цена в магазине вырастет на 41,4 %, то есть до 239 рублей. У оптовиков стоимость увеличится на 45,3 % – до 199 рублей, а у частников всего на 40,7 %, то есть до 166 рублей», – говорит Валентина Милашевская.

Она посоветовала заранее купить красную и черную икру, консервы и прочие деликатесы, потому что цена на эти продукты начинает увеличиваться со второй половины октября без каких-либо экономических обоснований.

В 2023 году ожидается рост цен на табачные изделия. Милашевская считает, что акциз на продажу сигарет вырастет на 4 % – до 3467 тысяч рублей за 1000 сигарет. Подорожают и вейпы, потому что теперь производители электронных «парилок» должны платить государству 90 рублей за каждое проданное устройство.