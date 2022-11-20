Перечислены самые вредные привычки в еде

Отовсюду твердят, что надо контролировать то, что ты ешь и в каких количествах. Тогда и фигура подтянется, и до пятого этажа доскачешь по лесенке, не дожидаясь лифта. Всё так. Но диеты часто только изматывают организм, не приводя к заметным и долгоиграющим результатам. А чтобы что-то изменить всерьёз и надолго, приходится менять пищевые привычки — поначалу сложно, но со временем польза должна появиться. Итак, привычки, которые только всё портят.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Еда на скорость

Спешка может обернуться проблемами с желудком. Да и съешь так гораздо больше, чем нужно, — мозг просто не успеет сориентироваться и сказать, что пора заканчивать. Попробуйте жевать помедленнее, ведь насыщение наступает не сразу, а через 15–20 минут. Отказ от завтрака Каша или омлет по утрам заряжают энергией. Кроме того, в обед не съешь слишком много.

Недостаток воды

Пить надо столько, сколько хочется. Благо тут организм сложно обмануть . От недостатка жидкости заболит голова, могут беспокоить запоры.

Много сахара

Сахар вреден не сам по себе, а его переизбыток. Когда сладкого чересчур много, возрастает риск ожирения, диабета и, наконец, кариеса.

Увлечение кофе

Несмотря на массу полезных свойств, кофе в больших количествах ведёт к повышению давления, обезвоживанию и вымыванию полезных минералов из организма.

Наедаться перед сном

Плотный поздний ужин ведёт к проблемам со сном, из-за чего наутро будешь чувствовать себя вяло и понуро. Если перед сном хочется поесть, выручит творог или яблоко, ну или два яблока.

Еда перед гаджетами

Отвлекаясь на YouTube и соцсети, можно ненароком переесть, не почувствовав вкуса еды. Развлечение — это здорово, но не ценой хорошего обеда.

Ещё не советуют заедать плохое настроение и курить — особенно после еды, когда вредное влияние табака только усиливается.