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1 час назад

Эксперты назвали продукты, полезные для репродуктивной функции

runews24.ruиещё 2

Как пишут «Известия», репродуктивную функцию человека регулируют гормоны, на которые влияет питание.

Названы продукты, полезные для репродуктивной функции
Фото: runews24.rurunews24.ru

К примеру, жирную рыбу считают питательной и полезной для сердца, она препятствует воспалительным процессам. В рыбе содержатся белок и железо, которые положительно влияют на мышцы и организм в целом. Молочные продукты и куриные яйца усиливают выработку тестостерона.

Количество необходимых микроэлементов в организме можно поддерживать с помощью овсянки. Также можно употреблять гранат, который является сильным стимулятором потенции.

Мужчинам следует употреблять в пищу грибы и помидоры. Также хороший продукт для мужской потенции — орехи.

Еда,
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