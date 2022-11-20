Названы продукты, полезные для репродуктивной функции

Как пишут «Известия», репродуктивную функцию человека регулируют гормоны, на которые влияет питание.

Фото: runews24.ru runews24.ru

К примеру, жирную рыбу считают питательной и полезной для сердца, она препятствует воспалительным процессам. В рыбе содержатся белок и железо, которые положительно влияют на мышцы и организм в целом. Молочные продукты и куриные яйца усиливают выработку тестостерона.

Количество необходимых микроэлементов в организме можно поддерживать с помощью овсянки. Также можно употреблять гранат, который является сильным стимулятором потенции.