О каких проблемах со здоровьем говорят пристрастия в еде

Наша коллега Настя никогда не любила сладкое. «Мне больше по душе мясо, салатики, – признавалась она. – А торт в день рождения или ваши пирожные с чаем – не хочу!»

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Но недавно её вкусовые пристрастия поменялись.

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«Текст писала и целую шоколадку съела! – призналась она. – Вот бы сейчас кусочек медовика или вкусное печенье! Не пойму, что со мной происходит?»

На самом деле Насте лучше записаться к специалисту: по их словам, наши пристрастия в еде могут говорить о заболеваниях, о которых мы и не подозреваем.

Сладкая жизнь

Нередко состояние физического перенапряжения и высокие умственные нагрузки требуют приёма глюкозы. Чем больше – тем лучше. Это приводит к тому, что организм тянет на сладкое.

Стресс сопровождается выработкой высоких доз адреналина и подобных ему гормонов, что активизирует распад глюкозы в тканях. В этом случае мозг посылает сигналы о том, что нужно «заесть» стресс сладким. Именно глюкоза – основной поставщик энергии для клеток головного мозга – активно расходуется на фоне стрессов, и поэтому мозг так сильно в ней нуждается. Но в некоторых случаях привычка подпитывать себя сладостями при стрессах переходит в патологическую склонность, что приводит к формированию лишнего веса и ожирения. Поэтому многие вполне правильно говорят, что они от нервов толстеют, и жир на животе – это, как говорил герой известного фильма, «комок нервов».Иногда подобный вкус может быть одним из первых проявлений диабета. Особенно опасно подобное, если желание потреблять сладости переходят в навязчивость, появляется жажда и сильно усиливается аппетит, объём мочи резко увеличен. После таких симптомов лучше сразу обратиться к врачу.

На солёненькое потянуло

Всем известна тяга к солёному у беременных – её связывают с влиянием гормонов на сосудистые стенки и резким снижением системного давления. За счёт потребления соли увеличивается объём циркулирующей в сосудах жидкости, что выравнивает давление.

Но если это не беременность, тяга к солёным продуктам может возникать при воспалении почек и мочевой системы, что требует как минимум общего анализа мочи и УЗИ почек. Такое же изменение вкуса может формировать и воспаление любого внутреннего органа – миндалин, печени, мышц и т.д. А ещё это может говорить о возникшем аднексите (воспаление в маточных трубах и яичниках), цистите или простатите, тонзиллите. Больше, чем в норме, солёных продуктов может потребоваться также при снижении иммунитета.

А ещё внезапная любовь к солёному говорит о недостатке микроэлементов и минералов и, что немаловажно, о том, что организму требуется спокойствие и отдых. Острый угол Тяга к острой пище может говорить о проблемах с сосудами. Остренького часто хочется также людям с болезнями пищеварительной системы. Чтобы выявить болезни пищеварения, нужно обратиться к гастроэнтерологу и провести ФГДС (фиброгастродуоденоскопию).

Пристрастие к острому часто формируется и при болезнях, связанных с нарушением жирового обмена. Острая пища стимулирует расщепление жира и выведение «плохих» соединений холестерина, проводя профилактику атеросклероза, но раздражение желудка и кишечника может грозить язвой.

Горько!

Нередко пристрастие к горьким продуктам и напиткам говорит об интоксикации организма, наличии процессов воспаления. В этом случае нужно корректировать питание, устраивать разгрузочные дни, проверить состояние организма, сдав анализы, и пролечить очаги хронической инфекции.

С кислой миной

Если тянет на кислое, то в организме возможен дефицит витамина С и магния. Кислого хочется после отравления при ослаблении иммунитета, а также при проблемах с желчным пузырём или с печенью.

Потребность в кислых продуктах бывает на фоне гастрита с пониженной кислотностью, если желудочный сок выделяется в недостаточном количестве и концентрации: кислое стимулирует аппетит, а это нередко бывает на фоне хронических патологий.

Ничего хорошего

Потребность в пресной еде может возникать при гастрите с высокой кислотностью или язвенной болезни. Подобные пристрастия могут формировать запоры, патологии желчного пузыря и печени.

Пресная пища помогает снизить уровень кислоты в желудке, обладает послабляющим эффектом, снижает боли и спазмы при гастрите. Если же любая пища ощущается как безвкусная и пресная, то это может быть признаком депрессии.

Не до жиру

Если очень хочется чего-то жирного, это может быть признаком того, что организму не хватает кальция.

Жир нужен телу, чтобы лучше усваивать кальций из всех возможных источников. Также жирного может хотеться из-за нехватки жирорастворимых витаминов и в тех случаях, когда организм устал и нуждается в подпитке для получения энергии. Кстати, именно по этой причине тягу к жирной еде испытывают люди, страдающие от недосыпа.

Топ 5 самых вредных продуктов

Сладкая газировка. Пузырьки газа вызывают вздутие живота, изжогу, отрыжку и метеоризм. Один стакан содержит 100 – 150 лишних калорий. Питательной ценности в них нет, это чистый сахар.

Копчёности. В копчёном мясе и рыбе очень много соли. Соль задерживает жидкость в организме, что приводит к образованию отёков. Антиокислители, которые часто присутствуют в таких продуктах, негативно сказываются на микрофлоре ЖКТ. К тому же копчёности нередко очень жирные, а избыточное количество жира – это дополнительная нагрузка на органы пищеварения.

Пряности и острые соусы. Регулярное раздражение острыми продуктами стенок желудка может привести к снижению их защитного барьера и развитию гастрита – воспалению слизистой желудка. Пряная и острая пища стимулирует производство желудочного сока и может привести к изжоге.

Жирное мясо. Это тяжёлое испытание для пищеварительной системы. Чтобы справиться с лишним жиром, желудок выделяет повышенные дозы желудочного сока, от этого нередко появляются изжога и боль в животе.

Белый хлеб. В таком хлебе почти нет питательных веществ – он беден витаминами, минералами и практически не содержит белка и клетчатки. Зато он калорийный, в нём много сахара и крахмала. Нежный мягкий хлеб тяжело переваривается. В кишечнике он разбухает, что приводит к запорам, тяжести в животе и метеоризму.