Названы самые полезные при простуде продукты

На улице становится все холоднее, а значит, растет риск подхватить простуду. Чтобы поддержать свой организм, нужно включить в рацион полезные продукты, сообщает utro.ru.
Многие эксперты советуют есть больше фруктов и овощей с яркой окраской. Лучше всего с простудой справляются апельсины, абрикосы, капуста и тыква.
Также в период заболевания организму требуется цинк, поэтому будет полезно употреблять постную говядину, орехи и бобовые.
Кроме того, специалисты рекомендуют пить много жидкости. Самый полезный вариант – зеленый листовой чай. Он содержит полезные вещества, которые оказывают серьезную поддержку иммунной системе.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что горячий чай и кутание в одеяло для лечения ОРВИ является популярным заблуждением. По его словам, излишнее нагревание тела только увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, а утепляться необходимо только тогда, когда больной действительно мерзнет.