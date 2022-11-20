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1 час назад

Названы самые полезные при простуде продукты

Мир24

На улице становится все холоднее, а значит, растет риск подхватить простуду. Чтобы поддержать свой организм, нужно включить в рацион полезные продукты, сообщает utro.ru.

Названы самые полезные при простуде продукты
Фото: Мир24Мир24

Многие эксперты советуют есть больше фруктов и овощей с яркой окраской. Лучше всего с простудой справляются апельсины, абрикосы, капуста и тыква.

Также в период заболевания организму требуется цинк, поэтому будет полезно употреблять постную говядину, орехи и бобовые.

Кроме того, специалисты рекомендуют пить много жидкости. Самый полезный вариант – зеленый листовой чай. Он содержит полезные вещества, которые оказывают серьезную поддержку иммунной системе.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что горячий чай и кутание в одеяло для лечения ОРВИ является популярным заблуждением. По его словам, излишнее нагревание тела только увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, а утепляться необходимо только тогда, когда больной действительно мерзнет.

Еда,Андрей Тяжельников,
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