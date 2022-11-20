Названы самые полезные при простуде продукты

На улице становится все холоднее, а значит, растет риск подхватить простуду. Чтобы поддержать свой организм, нужно включить в рацион полезные продукты, сообщает utro.ru.

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Многие эксперты советуют есть больше фруктов и овощей с яркой окраской. Лучше всего с простудой справляются апельсины, абрикосы, капуста и тыква.

Также в период заболевания организму требуется цинк, поэтому будет полезно употреблять постную говядину, орехи и бобовые.

Кроме того, специалисты рекомендуют пить много жидкости. Самый полезный вариант – зеленый листовой чай. Он содержит полезные вещества, которые оказывают серьезную поддержку иммунной системе.