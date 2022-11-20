Как хранить яблоки, чтобы в них сохранились все витамины

Если урожай яблок в этом году был богатым, то вы наверняка уже задавались вопросом: как их правильно хранить, чтобы они пережили зиму? Существует восемь правил на этот счёт.

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При хранении яблок вы должны соблюдать восемь правил.

Правильный сбор. Срывать нужно яблоки тогда, когда они становятся средней степени спелости. Важно начать сбор снизу яблони и стараться не повредить фрукты. Для длительного хранения лучше остальных подойдут сорта, которые поспевают поздно. Во время сбора подобные яблоки отличаются кислым вкусом, жёсткостью, более плотной кожурой.

Не мыть и не вытирать фрукты. Дело в том, что на кожуре спелых плодов находится матовый налёт, который защищает яблоки от гниения.

Особая выкладка яблок. Выкладывать в ящики фрукты нужно поштучно, то есть не накидывать плоды друг на друга. Правда, подобный способ используется по большей части для продажи. Долго хранить такие фрукты будет нельзя.

Обёртывание яблок бумагой. Положите каждое яблоко в бумагу или салфетку и оберните ей. Делать это нужно во время укладывания яблок в ящик по одному. Также вы можете посыпать каждый ряд фруктов шелухой гречки, сухим песком, деревянной стружкой или положить яблоки в пластиковые пакеты с дырочками.

Организация места хранения яблок. Наиболее комфортной для фруктов температурой станет +3...+5 градусов по Цельсию. Само помещение при этом должно быть прохладным и тёмным. Например, для этого может использоваться погреб. В целом яблоки нужно хранить на стеллажах, в картонных коробках или в деревянных ящиках. При этом все яблоки должны быть одного сорта. Важно при этом класть фрукты в немытом виде.

Не класть яблоки рядом с овощами. Из-за моркови и картофеля яблоки могут приобрести неприятный запах.

Положить яблоки в правильную тару. Для этого можно использовать картонные или деревянные ящики, стеллаж.