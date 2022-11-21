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2 часа назад

Что будет, если есть свеклу каждый день

Секрет Фирмы

Свёкла — очень популярный в России овощ: растёт на каждой грядке, в магазинах и на рынках стоит недорого, а борщ, в котором она участвует, — вообще культовое блюдо. А что будет, если есть свёклу каждый день? Оказывается, что любимый корнеплод весьма полезен, но не для всех. Об эффекте от свёклы рассказали врачи. В частности, она способна снизить давление, но поднять уровень сахара в крови.

Что будет, если есть свеклу каждый день
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Для начала стоит отметить, что в свёкле содержатся клетчатка, марганец, железо, витамины A и C, кальций, фосфор и антиоксиданты. Всё это, как вы понимаете, очень полезно для организма.

Что будет, если каждый день пить энергетики

Свёкла способна снизить давление. Помогают калий и полезные нитраты, которых в овоще тоже в изобилии. Эти вещества расширяют сосуды и улучшают кровообращение. Поэтому гипертоникам полезно пить свекольный сок, разведённый с водой в пропорции 1:1. Но есть и обратная сторона — свёкла имеет слабящее действие, поэтому овощ и его сок могут вызвать диарею.

В свёкле есть элементы, которые действуют как пребиотики, то есть нормализуют работу кишечника. А беталаины в корнеплоде улучшают работу печени. Отсюда ещё один логичный эффект — свёкла способна выводить токсины из организма. Ещё один неочевидный плюс — свёкла может улучшить зрение.

Но вот диабетикам с ней лучше не злоупотреблять — овощ поднимает уровень сахара в крови. Также на свеклу может быть аллергия, а ещё она противопоказана пациентам с камнями в почках и желчном пузыре.

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