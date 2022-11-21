Врач назвала лучшие продукты деля укрепления иммунитета

У иммунной системы сложная задача: она должна быть всегда наготове, чтобы вовремя заметить и правильно среагировать на «вторжение» патогенов, идентифицировать «врага». Для правильного функционирования иммунная система нуждается в сбалансированном питании, которое должно включать полезные для иммунитета продукты. Подробности читайте в нашей новости.
Поддерживать иммунную систему в здоровом состоянии помогает достаточное количество йода в рационе. Из-за его нехватки страдает весь организм, нарушаются метаболические процессы, снижается местный иммунитет, появляются проблемы с памятью. Восполнить нехватку йода помогут простые и привычные продукты.
Отправляясь за покупками, постарайтесь включить в свой список следующие продукты: клюкву — это осенняя ягода содержит на 100 г около 350 мкг йода. А еще витамин С, К и антиоксиданты, укрепляющие иммунную систему. Треску — отличный источник постного белка, мало калорий и 110 мкг йода на 100 г. Кроме того, в ней много фосфора, кальция, магния и витамина Е, — Елена Парецкая, врач-иммунолог.
Специалист также порекомендовала регулярно употреблять картофель в «мундире», белую фасоль и морскую капусту, также йода много в мясе индейки, пишет «Доктор Питер».