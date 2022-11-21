Врач назвала лучшие продукты деля укрепления иммунитета

Отправляясь за покупками, постарайтесь включить в свой список следующие продукты: клюкву — это осенняя ягода содержит на 100 г около 350 мкг йода. А еще витамин С, К и антиоксиданты, укрепляющие иммунную систему. Треску — отличный источник постного белка, мало калорий и 110 мкг йода на 100 г. Кроме того, в ней много фосфора, кальция, магния и витамина Е, — Елена Парецкая, врач-иммунолог.