Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+2° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
2 часа назад

Врач назвала лучшие продукты деля укрепления иммунитета

Letidor.ruиещё 2

У иммунной системы сложная задача: она должна быть всегда наготове, чтобы вовремя заметить и правильно среагировать на «вторжение» патогенов, идентифицировать «врага». Для правильного функционирования иммунная система нуждается в сбалансированном питании, которое должно включать полезные для иммунитета продукты. Подробности читайте в нашей новости.

Врач назвала лучшие продукты деля укрепления иммунитета
Фото: unsplashunsplash

Поддерживать иммунную систему в здоровом состоянии помогает достаточное количество йода в рационе. Из-за его нехватки страдает весь организм, нарушаются метаболические процессы, снижается местный иммунитет, появляются проблемы с памятью. Восполнить нехватку йода помогут простые и привычные продукты.

Отправляясь за покупками, постарайтесь включить в свой список следующие продукты: клюкву — это осенняя ягода содержит на 100 г около 350 мкг йода. А еще витамин С, К и антиоксиданты, укрепляющие иммунную систему. Треску — отличный источник постного белка, мало калорий и 110 мкг йода на 100 г. Кроме того, в ней много фосфора, кальция, магния и витамина Е, — Елена Парецкая, врач-иммунолог.

Специалист также порекомендовала регулярно употреблять картофель в «мундире», белую фасоль и морскую капусту, также йода много в мясе индейки, пишет «Доктор Питер».

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители