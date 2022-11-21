Диетолог назвал главное правило идеального гарнира

Гарнир многие могут назвать второстепенным по значимости компонентом блюд: есть даже люди, которые отказались от гарниров совсем. Между тем, «правильный» гарнир обеспечивает человеку сытость на несколько часов, избавляя от соблазна перекусов. Это базовая часть рациона, заслуживающая отдельного внимания при составлении меню.

Фото: Сибмеда Сибмеда

О правилах идеального гарнира рассказал врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский в интервью радио «Спутник».

Диетолог указал, что гарнир обычно является самым сытным компонентом блюд – его задача обеспечить человеку сытость на несколько часов, чтобы не возникало желание на ходу перекусывать или каждый час пить чай. Пищевое удовольствие и сытость от гарнира, по словам эксперта, представляют собой секрет стройности и профилактику многих болезней цивилизации.

Главный секрет идеального гарнира – его разнообразие. Любой продукт может перестать быть полезным, если ежедневно употреблять только его – одно и то же блюдо не может содержать всего спектра белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов. Поэтому можно воспользоваться «правилом пяти гарниров» на неделе. Россияне привыкли есть макароны, рис и гречку в качестве гарнира – можно рекомендовать включить в этот список ещё и овощи, например. Овощи хорошо подходят в качестве гарнира – благодаря обилию клетчатки они обеспечивают сытость, наполняют желудок и обеспечивают чувство насыщения.

Есть ещё одно правило – раз в две недели пробовать какой-то новый гарнир или новую приправу к привычному блюду. Диетолог советует использовать приправы: соусы для гарниров, как правило, отличаются жирностью, они высококалорийны и вредят и фигуре. Если их заменить на разнообразные приправы, блюдо также получит особые вкусовые характеристики, но без рисков для здоровья.