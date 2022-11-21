Роспотребнадзор раскрыл пять продуктов от осенней хандры

Существует большое количество способов улучшить настроение – в волгоградском Роспотребнадзоре рассказали о еде, которая поможет достичь этой цели.

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Прежде всего, специалисты советуют употреблять мясо. В курице, говядине, свинине содержится тирозин, который активизирует выработку дофамина и норэпинефрина в организме. Помимо хорошего настроения, мясо помогает повышать концентрацию внимания, улучшает память, а при помощи витамина В12 дает возможность справляться с нарушениями сна и депрессивными состояниями.

Эксперты также рекомендуют есть больше бананов. Этот фрукт содержит аминокислоту триптофан, которая перерабатывается организмом в серотонин. Этот «гормон счастья» не только улучшает настроение, но и качество сна, а еще он снижает тревожность. Бананы также следует употреблять при хронической усталости.

Шоколад тоже относится к продуктам, которые оказывают влияние на эмоциональный фон. Какао-бобы богаты фенилэтиламином, это вещество активизирует выработку эндорфинов в организме, что делает людей более счастливыми. Специалисты подчеркивают, что польза есть только от темных и горьких сортов шоколада.

Отлично поднимает настроение и морская капуста. Она нормализует выработку адреналина в человеческом организме, который, как говорят медики, тоже оказывает влияние на настроение. В морской капусте также содержатся витамины группы В, которые улучшают работу надпочечников, вырабатывающих адреналин.