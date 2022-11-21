Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
-3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
1 час назад

Роспотребнадзор раскрыл пять продуктов от осенней хандры

Крестьянская жизньиещё 2

Существует большое количество способов улучшить настроение – в волгоградском Роспотребнадзоре рассказали о еде, которая поможет достичь этой цели.

Роспотребнадзор раскрыл пять продуктов от осенней хандры
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Прежде всего, специалисты советуют употреблять мясо. В курице, говядине, свинине содержится тирозин, который активизирует выработку дофамина и норэпинефрина в организме. Помимо хорошего настроения, мясо помогает повышать концентрацию внимания, улучшает память, а при помощи витамина В12 дает возможность справляться с нарушениями сна и депрессивными состояниями.

Эксперты также рекомендуют есть больше бананов. Этот фрукт содержит аминокислоту триптофан, которая перерабатывается организмом в серотонин. Этот «гормон счастья» не только улучшает настроение, но и качество сна, а еще он снижает тревожность. Бананы также следует употреблять при хронической усталости.

Шоколад тоже относится к продуктам, которые оказывают влияние на эмоциональный фон. Какао-бобы богаты фенилэтиламином, это вещество активизирует выработку эндорфинов в организме, что делает людей более счастливыми. Специалисты подчеркивают, что польза есть только от темных и горьких сортов шоколада.

Отлично поднимает настроение и морская капуста. Она нормализует выработку адреналина в человеческом организме, который, как говорят медики, тоже оказывает влияние на настроение. В морской капусте также содержатся витамины группы В, которые улучшают работу надпочечников, вырабатывающих адреналин.

Интересно, но факт – каша, особенно гречневая и овсяная, поднимает настроение не хуже бананов. В крупах содержится триптофан, который влияет на выработку серотонина. Помимо этого, употребление каши позволяет нормализовать уровень сахара в крови.

Еда,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители