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1 час назад

Названы пять идей для вкусных осенних блюд из шампиньонов

runews24.ru

Шампиньоны богаты витаминами, белком, минеральными веществами и аминокислотами.

Названы пять идей для вкусных осенних блюд из шампиньонов
Фото: runews24.rurunews24.ru

Самым простым будет приготовить закуску из этого продукта. Грибы стоит запечь в духовке, микроволновке или на мангале с пряным чесноком.

Суп-пюре из шампиньонов тоже отличное блюдо. Суп получится вкусным и сытным, если добавить в него сливки, а также мускатный орех.

Шампиньоны можно просто потушить или пожарить с любимыми приправами и подавать к столу вместе с курицей.

На мангале шампиньоны следует пожарить вместе с другими овощами и подавать к шашлыку.

Также продукт отлично сочетается с рисом. Стоит приготовить ризотто с шампиньонами и белым вином.

Еда,
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