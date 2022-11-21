Названы пять идей для вкусных осенних блюд из шампиньонов

Шампиньоны богаты витаминами, белком, минеральными веществами и аминокислотами.

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Самым простым будет приготовить закуску из этого продукта. Грибы стоит запечь в духовке, микроволновке или на мангале с пряным чесноком.

Суп-пюре из шампиньонов тоже отличное блюдо. Суп получится вкусным и сытным, если добавить в него сливки, а также мускатный орех.

Шампиньоны можно просто потушить или пожарить с любимыми приправами и подавать к столу вместе с курицей.

На мангале шампиньоны следует пожарить вместе с другими овощами и подавать к шашлыку.