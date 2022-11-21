Названы полезные перекусы для офисных работников

Чем лучше питаться в офисе и как не набрать лишний вес при сидячей работе, рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

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Эксперт отметил, что не стоит перекусывать булочками, йогуртом с добавками, мюсли-батончиками, в состав которых входит фруктоза. Подобная еда может повысить уровень сахара в крови и ненадолго дать чувство сытости, которое уже вскоре сменится голодом.

По словам Мансуровой, лучше выбрать творог низкой жирности, кефир, орехи или свежие овощи. Также можно сделать полезный бутерброд из индейки и цельнозернового хлебца.

Мансурова посоветовала не есть слишком часто фрукты и сухофрукты, так как из-за своей сладости они усилят чувство голода, передает Life.ru.