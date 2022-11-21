Диетолог назвала самый вредный соус

— Если выставить некий рейтинг продуктов, то на первое место я бы поставила современный соевый соус. Потом майонез, потому что он очень калорийный. А вот горчицу и кетчуп, наверное, я бы разделила одно место на два этих продукта, — сказала она в комментарии Life.ru.