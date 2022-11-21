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4 минуты назад

Диетолог Соломатина назвала самый вредный соус

Вечерняя Москва

Многие привыкли добавлять в еду майонез, кетчуп, горчицу или соевый соус. Диетолог Елена Соломатина рассказала, какой из соусов является самым вредным.

Диетолог назвала самый вредный соус
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Если выставить некий рейтинг продуктов, то на первое место я бы поставила современный соевый соус. Потом майонез, потому что он очень калорийный. А вот горчицу и кетчуп, наверное, я бы разделила одно место на два этих продукта, — сказала она в комментарии Life.ru.

Диетолог отметила, что горчицу и кетчуп можно употреблять в пищу, но только в оригинальном составе. Соусы не должны содержать загустителей, красителей, сахара, ароматизаторов, бензоата натрия и консервантов.

Соломатина также подчеркнула, что горчица является очень полезным продуктом. Ее стоит подавать к мясным блюдам, так как она улучшает переваривание тяжелых продуктов.

Еда,Елена Соломатина,
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