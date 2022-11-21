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1 час назад

Диетологи рассказали о пользе сливочного масла

Волгоградская правда

Существует много стереотипов вокруг этого продукта. Расскажем о причинах включения сливочного масла в рацион.

Диетологи рассказали о пользе сливочного масла
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Некоторые специалисты утверждают, что из-за высокого содержания жирных кислот потребление этого продукта нарушает липидный обмен в организме и может привести к атеросклерозу.

Однако эта информация не имеет научного подтверждения. Кроме того, существует и обратное мнение, что сливочное масло способствует нормализации липидного обмена.

Издание «Белновости» сообщает, что сливочное масло все же может быть частью здорового питания. Разумеется, при умеренном его потреблении.

Изучение научной литературы позволило выяснить тот факт, что диетологи отследили связь между добавлением масла в рацион и снижением лишнего веса.

Молочный жир, на основе которого создается сливочное масло, богат витаминами А, Е, К и D. Все они очень важны для правильного функционирования человеческого организма. Кроме этого, в масле содержится конъюгированная линолевая кислота, которую обычно используют в различных добавках для похудения.

Кроме того, топленое сливочное масло при жарке гораздо менее вредно, чем растительное. Помимо пользы, оно придает блюдам замечательный вкус и аромат.

Еда,
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