Диетологи рассказали о пользе сливочного масла

Существует много стереотипов вокруг этого продукта. Расскажем о причинах включения сливочного масла в рацион.

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Некоторые специалисты утверждают, что из-за высокого содержания жирных кислот потребление этого продукта нарушает липидный обмен в организме и может привести к атеросклерозу.

Однако эта информация не имеет научного подтверждения. Кроме того, существует и обратное мнение, что сливочное масло способствует нормализации липидного обмена.

Издание «Белновости» сообщает, что сливочное масло все же может быть частью здорового питания. Разумеется, при умеренном его потреблении.

Изучение научной литературы позволило выяснить тот факт, что диетологи отследили связь между добавлением масла в рацион и снижением лишнего веса.

Молочный жир, на основе которого создается сливочное масло, богат витаминами А, Е, К и D. Все они очень важны для правильного функционирования человеческого организма. Кроме этого, в масле содержится конъюгированная линолевая кислота, которую обычно используют в различных добавках для похудения.