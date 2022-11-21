Врач-диетолог раскрыл секреты идеального гарнира

Чаще всего гарнир является самой сытной частью приема пищи, поэтому очень важно уметь правильного его подбирать. Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал обо всех секретах вкусного и полезного гарнира.

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Эксперт сказал, что чаще всего эту часть питания несправедливо упускают. Хотя идеальный гарнир – это путь к стройности и здоровому пищеварению. По его словам, главное как можно чаще вносить разнообразие, ведь одно и то же блюдо быстро перестает приносить удовольствие и пользу. Диетолог отметил, что один продукт не может содержать все необходимые белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы.

Андрей Бобровский подчеркнул, в течение недели человек должен сменять пять разных гарниров. Это первый секрет. Чаще всего россияне выбирают макароны, рис и гречку. Но их лучше заменить овощами, так как они в меньшем количестве приводят к чувству насыщения. Худший же гарнир, по мнению диетолога, - это жареный картофель с салом.