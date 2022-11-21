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1 час назад

Врач-диетолог раскрыл секреты идеального гарнира

Passion.ru

Чаще всего гарнир является самой сытной частью приема пищи, поэтому очень важно уметь правильного его подбирать. Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал обо всех секретах вкусного и полезного гарнира.

Врач-диетолог раскрыл секреты идеального гарнира
Фото: Passion.ruPassion.ru

Эксперт сказал, что чаще всего эту часть питания несправедливо упускают. Хотя идеальный гарнир – это путь к стройности и здоровому пищеварению. По его словам, главное как можно чаще вносить разнообразие, ведь одно и то же блюдо быстро перестает приносить удовольствие и пользу. Диетолог отметил, что один продукт не может содержать все необходимые белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы.

Андрей Бобровский подчеркнул, в течение недели человек должен сменять пять разных гарниров. Это первый секрет. Чаще всего россияне выбирают макароны, рис и гречку. Но их лучше заменить овощами, так как они в меньшем количестве приводят к чувству насыщения. Худший же гарнир, по мнению диетолога, - это жареный картофель с салом.

Второй секрет – приправы. Бобровский отметил, что даже привычное блюдо может «заиграть» по-новому, если привнести в него несколько новых ноток при помощи специй. А вот от соусов лучше отказаться, так как чаще всего они не только портят гарнир, но и приносят вред здоровью.

Еда,Андрей Бобровский,
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