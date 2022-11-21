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1 час назад

Чай с печеньем во время перекуса приводят к перееданию

Ura.Ru

Во время перекуса следует избегать чая или кофе с печеньем и снеками, так как они нарушают пищевой режим и приводят к перееданию, а также негативно влияют на настроение. Об этом рассказала диетолог Анжелика Дюваль

Чай с печеньем во время перекуса приводят к перееданию
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Прежде всего избегайте перекусов из разряда чай или кофе с печеньем и снеками, поскольку они нарушают пищевой режим, приводят к перееданию и негативно влияют на настроение», — пишет «Ридус» со ссылкой на диетолога.

Для перекуса на работе стоит взять несколько фруктов, бутылку чистой воды и оставить их на своем месте, предлагает Дюваль.

Диетолог советует по возможности приносить на работу домашнюю еду вместо того, чтобы обедать в ресторанах быстрого питания. Хороший обед состоит из сложных углеводов по типу круп и белка, а также из овощей и зелени. Во время приема пищи следует избегать большого количества хлеба, сладостей и фабричных соусов. «Если вы съедите что-то жирное, будьте готовы чувствовать сонливость и упадок сил», — отметила Дюваль.

Еда,
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