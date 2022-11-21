Какие домашние консервы полезнее свежих продуктов

Любая бабушка скажет, что домашние консервы – это кладезь витаминов, так необходимых зимой. Но врачи и диетологи часто говорят о вреде консервов, так как в них содержатся уксус, соль, сахар и специи, которые в больших количествах не слишком полезны для организма. С другой стороны, специалисты отмечают, что в консервированной продукции сохраняются полезные вещества: минералы, магний, кальций и различные витамины. В том, насколько полезны консервы, сколько их можно есть, а кому такие продукты категорически противопоказаны, разбирался MIR24.TV.

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Польза консервированных овощей и других домашних заготовок сильно преувеличена, а долгая сохранность витаминов в них – популярный миф, считает исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», терапевт-диетолог, к.м.н. Светлана Павличенко.

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«Вопреки мнению наших бабушек, консервы – вовсе не источник витаминов. Витамины и антиоксиданты – самые полезные компоненты овощей и фруктов – при консервировании разрушаются практически полностью. Часть исчезает еще в процессе приготовления, под воздействием высоких температур, остальные постепенно разрушаются при хранении. Консервация не останавливает процессы гниения, только значительно их замедляет. Витамины, как самые нестойкие вещества, погибают первыми, когда продукт еще выглядит свежим и пригоден в пищу», – говорит она.

Самое опасное в консервах – повышенное содержание соли, хлорида натрия, отмечает Павличенко: «Избыток соли опасен не только для больных гипертонией, но и для практически здоровых людей, поскольку повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, чреват проблемами с почками. Специалисты Института питания рекомендуют съедать не более 2 г натрия в сутки, что соответствует 5 граммам соли – это неполная чайная ложка. Сюда должна входить не только поваренная соль на нашем столе, но и так называемая «скрытая соль», которая встречается практически во всех пищевых продуктах».

Соль – самый дешевый консервант и усилитель вкуса, поэтому ее щедро добавляют в мясопродукты, блюда кулинарии, хлеб и большинство продуктов глубокой переработки. Реальное потребление заметно превышает рекомендованную норму: по данным Роспотребнадзора, средний россиянин съедает в день 12-14 грамм соли.

«Мы не призываем полностью отказаться от домашних заготовок. Маринованные овощи или рагу – аппетитная закуска, которая разнообразит стол, поднимет аппетит и при умеренном потреблении не принесет вреда организму. Главное – понимать, что консервированные овощи не заменят свежие как источник витаминов, и помнить об ограничении соли, особенно если врач советовал контролировать ее потребление», – говорит диетолог.

Единственным исключением среди традиционных домашних заготовок, которое полезно и нужно практически каждому, Павличенко назвала квашеную капусту.

«Квашеная капуста настолько насыщена полезными веществами, что даже полезнее свежей. При брожении в ней образуется молочная кислота. Она останавливает процессы гниения в капусте и продолжает выполнять ту же роль в кишечнике, подавляя развитие болезнетворных микробов. Квашеная капуста – одновременно пробиотик (источник полезных бактерий) и пребиотик (источник пищи для них). В ней активно размножаются бифидо- и лактобактерии – основа здорового микробиома. Капуста – мощный источник клетчатки, пищи для полезных бактерий», – заверила специалист.

Врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест», к.м.н. Екатерина Кашух со своей стороны отметила, что есть соленья каждый день не стоит, поскольку в них содержится высокий процент соли, уксуса, сахара и различный специй. Избыток соли в консервированных продуктах провоцирует избыток натрия в плазме, что приводит к задержке воды, и, как следствие, возникают отеки, говорит врач.

«Также после соленой пищи человек пьет больше жидкости: отеки усугубляются, нагрузка на почки увеличивается, и они начинают усиленно работать», – утверждает Кашух. В результате нарушается обмен веществ, что может привести к серьезным патологиям почек вплоть до мочекаменной болезни.

От частого употребления соленой пищи страдает и сердце, происходит повышение артериального давления, напоминает врач. И уж точно не стоит налегать на домашние консервы, если у вас проблемы с желудком.

«Маринады с уксусом или лимонной кислотой в консервированных продуктах приводят к обострению проблем с пищеварением. По этой причине домашние заготовки не стоит включать в меню людям, страдающим от гастритов, колитов, язвенной болезни 12-перстной кишки и заболеваний поджелудочной железы. Они могут спровоцировать воспаление и эрозии», – предупредила Екатерина Кашух.

Врач также подтвердила, что тепловая обработка и кислота маринада разрушают большинство витаминов, содержащихся в овощах. В то же время некоторым из них не страшна даже процедура пастеризации: это кальций, магний, бета-каротин и даже некоторые антиоксиданты. К примеру, ликопин, которым особенно богаты помидоры – при тепловой обработке его содержание в плодах только возрастает, отмечает гастроэнтеролог.

«Ликопин помогает восстановить сосуды и артерии, поврежденные из-за сердечно-сосудистых заболеваний, расщепляет жиры, увеличивает жизнь клеток костной ткани и препятствует развитию онкологических заболеваний. Поэтому консервированные помидоры даже полезнее, чем свежие», – делает вывод врач.

Она также отметила пользу квашеной капусты, которая «после обработки становится настоящим рекордсменом по содержанию витамина С. А вот огурцы при консервировании сохраняют в своем составе только клетчатку и некоторые минералы.