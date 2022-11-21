3 рецепта быстрых салатов для праздничного стола

Новогодние праздники уже совсем близко, а это значит, что пришло время снова думать над тем, как удивить гостей каким-то новым угощением. Однако, как правило, времени у хозяйки много не бывает, потому быстрые, но при этом вкусные и оригинальные рецепты всегда на вес золота.

"Рамблер" на такой случай подготовил для вас три рецепта салатов, которые порадуют ваших гостей, но не отнимут у вас много времени.

1. Салат с капустой и копченой курицей

Вам понадобится:

Пекинская капуста – средний кочан;

Копченая курица – одно крупное бедро;

Чеснок – 1 зубчик;

Зелень любая, по желанию – небольшой пучок;

Майонез для заправки по вкусу.

Процесс приготовления:

Капусту и курицу нарежьте соломкой и перемешайте. В майонез для заправки выдавите или мелко нарежьте чеснок и заправьте салат. Мелко порежьте зелень и украсьте блюдо. Либо просто добавьте в салат и перемешайте.

Вкусный и очень простой салат готов! По желанию в него можно добавить корейскую морковь, если любите, когда присутствует острая нотка. Для заправки также подойдет и сметана.

2. Салат с крабовыми палочками и болгарским перцем

Вам понадобится:

Крабовые палочки – 150 гр;

Болгарский перец – 150 гр;

Помидор – 150 гр;

Твердый сыр – 100 гр;

Майонез по вкусу;

Чеснок – 1 зубчик.

Процесс приготовления:

Крабовые палочки, помидоры и перец нарежьте соломкой. От помидор потребуется отделить мягкую часть с семенами – она в салате будет не нужна. На крупной терке натрите сыр. Выдавите чеснок в майонез и заправьте салат, тщательно перемешав все ингредиенты.

Перед самой подачей в салат можно добавить любых сухариков на ваш вкус.

3. Салат с рукколой, грудкой и вялеными томатами

Вам понадобится:

Отварная куриная грудка – 300 гр;

Вяленые томаты – 150 гр;

Груша – половина 1 шт;

Пучок рукколы;

Мед, дижонская горчица и сок лимона для заправки.

Процесс приготовления:

Грушу и вареную грудку нарежьте средними кубиками, рукколу порвите руками. Смешайте ингредиенты в салатнике, добавив вяленые томаты. Смешайте мед, горчицу и сок лимона и заправьте полученной смесью салат. Добавьте по вкусу соль и любимые специи.