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2 часа назад

3 рецепта быстрых салатов для праздничного стола

Мира Маркина

Новогодние праздники уже совсем близко, а это значит, что пришло время снова думать над тем, как удивить гостей каким-то новым угощением. Однако, как правило, времени у хозяйки много не бывает, потому быстрые, но при этом вкусные и оригинальные рецепты всегда на вес золота.

3 рецепта быстрых салатов для праздничного стола
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

"Рамблер" на такой случай подготовил для вас три рецепта салатов, которые порадуют ваших гостей, но не отнимут у вас много времени.

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1. Салат с капустой и копченой курицей

Вам понадобится:

  • Пекинская капуста – средний кочан;
  • Копченая курица – одно крупное бедро;
  • Чеснок – 1 зубчик;
  • Зелень любая, по желанию – небольшой пучок;
  • Майонез для заправки по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Капусту и курицу нарежьте соломкой и перемешайте.
  2. В майонез для заправки выдавите или мелко нарежьте чеснок и заправьте салат.
  3. Мелко порежьте зелень и украсьте блюдо. Либо просто добавьте в салат и перемешайте.

Вкусный и очень простой салат готов! По желанию в него можно добавить корейскую морковь, если любите, когда присутствует острая нотка. Для заправки также подойдет и сметана.

2. Салат с крабовыми палочками и болгарским перцем

Вам понадобится:

  • Крабовые палочки – 150 гр;
  • Болгарский перец – 150 гр;
  • Помидор – 150 гр;
  • Твердый сыр – 100 гр;
  • Майонез по вкусу;
  • Чеснок – 1 зубчик.

Процесс приготовления:

  1. Крабовые палочки, помидоры и перец нарежьте соломкой. От помидор потребуется отделить мягкую часть с семенами – она в салате будет не нужна.
  2. На крупной терке натрите сыр.
  3. Выдавите чеснок в майонез и заправьте салат, тщательно перемешав все ингредиенты.

Перед самой подачей в салат можно добавить любых сухариков на ваш вкус.

3. Салат с рукколой, грудкой и вялеными томатами

Вам понадобится:

  • Отварная куриная грудка – 300 гр;
  • Вяленые томаты – 150 гр;
  • Груша – половина 1 шт;
  • Пучок рукколы;
  • Мед, дижонская горчица и сок лимона для заправки.

Процесс приготовления:

  1. Грушу и вареную грудку нарежьте средними кубиками, рукколу порвите руками. Смешайте ингредиенты в салатнике, добавив вяленые томаты.
  2. Смешайте мед, горчицу и сок лимона и заправьте полученной смесью салат.
  3. Добавьте по вкусу соль и любимые специи.

Приятного аппетита!

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