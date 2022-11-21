3 рецепта быстрых салатов для праздничного стола

Новогодние праздники уже совсем близко, а это значит, что пришло время снова думать над тем, как удивить гостей каким-то новым угощением. Однако, как правило, времени у хозяйки много не бывает, потому быстрые, но при этом вкусные и оригинальные рецепты всегда на вес золота.
"Рамблер" на такой случай подготовил для вас три рецепта салатов, которые порадуют ваших гостей, но не отнимут у вас много времени.
1. Салат с капустой и копченой курицей
- Пекинская капуста – средний кочан;
- Копченая курица – одно крупное бедро;
- Чеснок – 1 зубчик;
- Зелень любая, по желанию – небольшой пучок;
- Майонез для заправки по вкусу.
- Капусту и курицу нарежьте соломкой и перемешайте.
- В майонез для заправки выдавите или мелко нарежьте чеснок и заправьте салат.
- Мелко порежьте зелень и украсьте блюдо. Либо просто добавьте в салат и перемешайте.
Вкусный и очень простой салат готов! По желанию в него можно добавить корейскую морковь, если любите, когда присутствует острая нотка. Для заправки также подойдет и сметана.
2. Салат с крабовыми палочками и болгарским перцем
- Крабовые палочки – 150 гр;
- Болгарский перец – 150 гр;
- Помидор – 150 гр;
- Твердый сыр – 100 гр;
- Майонез по вкусу;
- Чеснок – 1 зубчик.
- Крабовые палочки, помидоры и перец нарежьте соломкой. От помидор потребуется отделить мягкую часть с семенами – она в салате будет не нужна.
- На крупной терке натрите сыр.
- Выдавите чеснок в майонез и заправьте салат, тщательно перемешав все ингредиенты.
Перед самой подачей в салат можно добавить любых сухариков на ваш вкус.
3. Салат с рукколой, грудкой и вялеными томатами
- Отварная куриная грудка – 300 гр;
- Вяленые томаты – 150 гр;
- Груша – половина 1 шт;
- Пучок рукколы;
- Мед, дижонская горчица и сок лимона для заправки.
- Грушу и вареную грудку нарежьте средними кубиками, рукколу порвите руками. Смешайте ингредиенты в салатнике, добавив вяленые томаты.
- Смешайте мед, горчицу и сок лимона и заправьте полученной смесью салат.
- Добавьте по вкусу соль и любимые специи.