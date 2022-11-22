Эксперты подсчитали, сколько будет стоить оливье к Новому году

Аналитики ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» просчитали, каким образом изменилась цена на продуктовые наборы для новогоднего стола. В их число вошли продукты, нужные для того, чтобы приготовить салат оливье, без которого обычно не обходится праздник. Эксперты спрогнозировали, как изменится стоимость продуктов к Новому году, сообщает ИА DEITA.RU.
Аналитики объяснили, что за год цена количества салата оливье на семью из четырех человек стала ниже на полтора рубля и составляет около 375 рублей. Но эти цифры отображают цены, которые были актуальными в конце октября. По прогнозам, к концу года цена продуктов вырастет. Расчеты сделали, опираясь на такое количество продуктов: полкило картофеля, 200 г моркови, четыре яйца, 300 г колбасы, 200 г майонеза, 100 г репчатого лука, 380-граммовая баночка зеленого горошка и 400 г свежих огурцов.
В «Руспродсоюзе» отметили, что больше всего за год подешевели овощи, которые используются в рецепте. Это случилось благодаря хорошему урожаю, по сравнению с прошлым годом все овощи на 15-20 рублей дешевле. Однако в этом году ощутимо поднялись цены на майонез и колбасу. Горошек остался в той же ценовой категории.
Однако эксперты ожидают, что к Новому году, особенно в последние пару недель, цены вырастут из-за повышенного спроса. Майонез, возможно, не подорожает, потому что его можно произвести заранее и много. А вот свежие продукты, особенно огурцы и яйца, точно поднимутся в цене. Тем не менее, стоимость полного салата оливье вырастет не очень сильно, в среднем на 6 процентов. Это не превысит уровень инфляции, которая предположительно составит 12,5 процентов.