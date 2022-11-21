Какой шоколад самый полезный: 55% или 85%

Не любой тёмный вид продукта одинаково полезен.

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Ната Гончар, президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ): Многие уверены, что любой тёмный и горький шоколад одинаково полезен, но это мнение ошибочно. Расскажу, почему между плиткой шоколада с 55% какао и 85% нужно выбирать второй вариант.

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На что влияет содержание какао в шоколаде

Шоколад — сладкий антидепрессант и вкусное средство для борьбы со стрессом. Натуральный шоколад полезен, ведь он повышает работоспособность, концентрацию внимания, стимулирует умственную деятельность и улучшает настроение.

Но далеко не каждая плитка шоколада может похвастаться таким воздействием. Например, молочный шоколад содержит слишком много сахара и сухое молоко, а содержание какао в нем менее 30%.

Повышенное содержание какао в шоколаде говорит о его качестве: нет растительных жиров, патоки, заменителей какао-масла и тёртого какао. В составе экстрачёрного шоколада более 80% какао-массы, отсутствует сахар или содержится в незначительном количестве (всего 10 г сахара на 100 г продукта).

В горьком шоколаде есть анандамид и гормон радости серотонин, которые снижают болезненные ощущения и помогают бороться с депрессией. В таком продукте повышенная концентрация антиоксидантов-флавоноидов, которые замедляют процессы старения, омолаживают кожу и укрепляют иммунитет.

Шоколад с содержанием какао от 55% до 75% относится к тёмному виду. В такой плитке какао чуть больше, чем в молочном, а вот сахара уже 50 г на каждые 100 г. Многие производители экономят при производстве такого шоколада и заменяют натуральные какао-продукты более дешёвыми аналогами и добавками: какао-порошок, растительные масла, эмульгаторы, ароматизаторы.

Какой шоколад лучше — 55% или 85%

Наиболее распространённым вариантом считается классический горький шоколад, который содержит 70–75% какао. Этот вариант лучше, чем тёмный шоколад, но важно внимательно читать состав. В хорошей плитке будут только какао-бобы, масла какао, сахар (если это классический шоколад).

Лучше выбирать шоколад без добавленного сахара. Не рекомендую увлекаться десертом с подсластителями, если это не связано с состоянием здоровья и лечащий врач не рекомендовал такой продукт.

Если же желание к сладкому шоколаду непреодолимо, выбирайте плитку с натуральным подсластителем: стевизоидом (стевия), эритритом, эритритолом (кукуруза). Меньшая калорийность (и удовольствие!) будет вам обеспечена.

Любителям шоколада предлагаю рассмотреть полезные аналоги привычных сладостей. Например, можно попробовать шоколад из кэроба. Это здоровая альтернатива классическому шоколаду, его можно есть детям, вегетарианцам и людям с аллергией на какао-бобы и непереносимостью глютена.

В порошке рожкового дерева содержится богатый набор витаминов и минеральных веществ. Кэроб на 8% состоит из протеина, который содержит железо в доступной для усвоения организма форме.

В таком шоколаде есть витамины А, В, В2 и D, много кальция, фосфора, калия и магния, медь, никель, барий и марганец.

В идеальном составе шоколада из кэроба всего два ингредиента: какао-масло и обжаренный кэроб. Благодаря природной сладости шоколад вкусен, его можно есть отдельно или использовать для приготовления десертов.

Порошкообразный кэроб можно использовать как альтернативу какао-порошку без кофеина и теобромина (вещество, которое придаёт специфический горький привкус): посыпáть им холодные молочные десерты, фруктовые салаты, добавлять в тесто, кремы, начинки, напитки, каши.

В завершение хочу сказать о возможности полноценного питания и соблюдения норм потребления сахара. Напомню, взрослый человек не должен съедать больше четырёх чайных ложек сахара в день (в это количество входит добавленный сахар из продуктов питания).