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1 час назад

Нутрициолог напомнила о пользе супа-пюре

RT на русском

Нутрициолог Наталия Кочубеева рассказала о пользе супа-пюре.

Нутрициолог напомнила о пользе супа-пюре
Фото: unsplashunsplash

«Если суп-пюре сделан из полезных ингредиентов и в нём сбалансированы жиры и углеводы, то он ничем не хуже обычного», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, обработанные белки, то мясо, перетёртое в пюре, легче усваиваются.

«Это нужно иметь в виду и в детском рационе, и в рационе пожилых людей, потому что с возрастом переваривать белки становится сложнее», — пояснила Кочубеева.

Со своей стороны, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский в беседе с радио Sputnik рассказал о необходимости экспериментировать с гарниром.

«Гарнир должен быть разнообразным. Любое блюдо перестанет приносить пользу, если употреблять его изо дня в день, поскольку оно не может содержать в своём составе всего разнообразия белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов», — уточнил эксперт.

Он добавил, что один из лучших гарниров — это овощи, так как большое содержание клетчатки дарит сытость.

Еда,Андрей Бобровский,
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