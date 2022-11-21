Нутрициолог напомнила о пользе супа-пюре

«Гарнир должен быть разнообразным. Любое блюдо перестанет приносить пользу, если употреблять его изо дня в день, поскольку оно не может содержать в своём составе всего разнообразия белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов», — уточнил эксперт.