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52 минуты назад

Морковь помогает похудеть и предотвращает рак

runews24.ru

Медики рассказали о полезных и, в некоторой степени, волшебных свойствах моркови.

Морковь помогает похудеть и предотвращает рак
Фото: runews24.rurunews24.ru

Оказывается, этот доступный в любой сезон и традиционный для России корнеплод, полезен не только для кожи и зрения.

Благодаря большому содержанию антиоксидантов, клетчатки, минералов и витаминов, морковь благотворно влияет на функцию печени и ЖКТ. Содержащиеся в моркови вещества блокируют появление жира в организме, тем самым помогая стабилизировать и сбросить лишний вес. Об этом сообщает издание Sohy.

Кроме этого исследователи из университета в Утрехте доказали, что употребление моркови может снизить риск появления рака молочной железы на 60%, а также помогают бороться с уже имеющимися злокачественными опухолями.

Несмотря на то, что гарантии в 100% дать не может никто, морковь включена в противораковую диету.

Еда,
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