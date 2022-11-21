Морковь помогает похудеть и предотвращает рак

Медики рассказали о полезных и, в некоторой степени, волшебных свойствах моркови.

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Оказывается, этот доступный в любой сезон и традиционный для России корнеплод, полезен не только для кожи и зрения.

Благодаря большому содержанию антиоксидантов, клетчатки, минералов и витаминов, морковь благотворно влияет на функцию печени и ЖКТ. Содержащиеся в моркови вещества блокируют появление жира в организме, тем самым помогая стабилизировать и сбросить лишний вес. Об этом сообщает издание Sohy.

Кроме этого исследователи из университета в Утрехте доказали, что употребление моркови может снизить риск появления рака молочной железы на 60%, а также помогают бороться с уже имеющимися злокачественными опухолями.