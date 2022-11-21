Диетолог посоветовала есть больше пряностей зимой

«Получить зависимость от сладкой газировки не сложно, достаточно употреблять её каждый день. Через некоторое время организму не будет хватать получаемого сахара, и вы не заметите, как, кроме стакана колы за обедом, у вас появится кола на завтрак, обед и ужин», — сказал он.