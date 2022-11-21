Почему в пищу употребляют именно поваренную соль

Существует несколько разновидностей соли, но активно используется именно поваренная. "Рамблер" выяснил, почему.
Когда мы говорим "поваренная соль", то подразумеваем хлорид натрия. В разговорной речи обычно такую соль называют столовой или пищевой. Потому что соль бывает разных видов:
Древний способ обработки соли подразумевал "варение". Каменную соль, добытую из шахт, измельчали, а потом просеивали через сита. После этого каменную соль растворяли в воде и выпаривали, чтобы избавиться от примесей. Отсюда по одной из теорий пошло название соли.
Другая теория связывает возникновение слова с готовкой в поварнях, где на полке с приправами могла находиться добавка, добытая самыми разными способами. А из-за названия помещения, где еду готовили, она получила приставку “поваренная”.
Многие кухни мира славятся своей солью: мексиканская с добавлением перца чили, индийская с запахом сероводорода, японская с частичками водорослей и сванская с кавказскими травами. Черная соль – природная вулканическая соль, добывается в Индии, а гималайская розовая соль добывается в Пакистане и железом, магнием, медью и калием.