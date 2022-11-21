Почему в пищу употребляют именно поваренную соль

Существует несколько разновидностей соли, но активно используется именно поваренная. "Рамблер" выяснил, почему.

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Когда мы говорим "поваренная соль", то подразумеваем хлорид натрия. В разговорной речи обычно такую соль называют столовой или пищевой. Потому что соль бывает разных видов:

Каменная соль – обычная соль, добытая в солевых шахтах или карьерах.

Йодированная соль искусственно обогащенная йодом.

Фторированная соль искусственно обогащена фтором, имеет антикариесный эффект.

Морская соль — добытая из морской воды путем выпаривания под солнцем.

Древний способ обработки соли подразумевал "варение". Каменную соль, добытую из шахт, измельчали, а потом просеивали через сита. После этого каменную соль растворяли в воде и выпаривали, чтобы избавиться от примесей. Отсюда по одной из теорий пошло название соли.

Другая теория связывает возникновение слова с готовкой в поварнях, где на полке с приправами могла находиться добавка, добытая самыми разными способами. А из-за названия помещения, где еду готовили, она получила приставку “поваренная”.