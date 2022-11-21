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1 час назад

Почему в пищу употребляют именно поваренную соль

Даша Краснова

Существует несколько разновидностей соли, но активно используется именно поваренная. "Рамблер" выяснил, почему.

Почему в пищу употребляют именно поваренную соль
Фото: unsplashunsplash

Когда мы говорим "поваренная соль", то подразумеваем хлорид натрия. В разговорной речи обычно такую соль называют столовой или пищевой. Потому что соль бывает разных видов:

  • Каменная соль – обычная соль, добытая в солевых шахтах или карьерах.
  • Йодированная соль искусственно обогащенная йодом.
  • Фторированная соль искусственно обогащена фтором, имеет антикариесный эффект.
  • Морская соль — добытая из морской воды путем выпаривания под солнцем.

Чем полезна йодированная соль и кому лучше избегать ее употребления

Древний способ обработки соли подразумевал "варение". Каменную соль, добытую из шахт, измельчали, а потом просеивали через сита. После этого каменную соль растворяли в воде и выпаривали, чтобы избавиться от примесей. Отсюда по одной из теорий пошло название соли.

Другая теория связывает возникновение слова с готовкой в поварнях, где на полке с приправами могла находиться добавка, добытая самыми разными способами. А из-за названия помещения, где еду готовили, она получила приставку “поваренная”.

Многие кухни мира славятся своей солью: мексиканская с добавлением перца чили, индийская с запахом сероводорода, японская с частичками водорослей и сванская с кавказскими травами. Черная соль – природная вулканическая соль, добывается в Индии, а гималайская розовая соль добывается в Пакистане и железом, магнием, медью и калием.

Еда,
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