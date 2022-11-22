Онколог Ильин назвал оливье, селедку под шубой и крабовый самыми вредными салатами

Приближается Новый год, и любители хорошенько посидеть за столом уже предвкушают, как будут накладывать себе огромные порции любимых салатов. Однако самые частые блюда на российском новогоднем столе также являются и наиболее опасными с точки зрения здоровья. Об этом изданию «Газета.RU» рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук Антон Ильин.

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Первое место среди любимейших россиянами салатов занимает оливье. И он же, по утверждению специалиста, является наиболее вредным. Причина в том, что классический рецепт содержит слишком много разноплановых ингредиентов, которые перегружают желудочно-кишечный тракт. Особенно доктор Ильин выделяет вареную колбасу с ее потенциально подозрительным составом, а также богатый трансжирами майонез.

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Впрочем, людей с заболеваниями почек должны насторожить и входящие в состав оливье соленые огурцы. В этом случае их лучше заменить на свежие.

На втором месте селедка под шубой. Помимо уже упомянутого майонеза в нем также присутствует, собственно, соленая селедка. Причем ее гораздо больше, чем огурцов в оливье, поэтому утренние отеки могут появиться даже у не страдающих заболеваниями почек любителей этого салата. Кроме того, обилие картофеля, свеклы и моркови повышает уровень сахара в крови.

«Не лучший вариант для обеда и классический крабовый салат. Всем известно, что в крабовых палочках от настоящего краба – только название. Эту биомассу формируют из обрезков самой дешевой рыбы типа хека и минтая. Но это как раз не беда. Большую часть «крабовой палочки» составляет крахмал, придающий не самой нежной рыбе приятную консистенцию. Плюс вредны сахар и пищевые добавки, благодаря которым палочки обретают свой вкус», — отметил эксперт.

В заключение Антон Ильин раскритиковал популярный салат мимоза. Помимо богатых на быстрые углеводы картошки или риса (кто как готовит), в нем содержится консервированная горбуша. Сама по себе эта рыба полезна, но недобросовестные производители консервов могут запихивать в банки неподходящую по своим характеристикам горбушу. Например, ту, которая уже пошла на нерест, и, соответственно, переполнена кортизолом.