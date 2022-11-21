Ккак сэкономить, покупая алкоголь к Новому году

Наиболее запасливые россияне уже начали готовиться к празднованию Нового года. Кто-то покупает зеленый горошек, кто-то мясо, а кто-то алкоголь. Однако у всех при этом главное желание – это сэкономить. Да и стоять в бесконечных очередях перед самыми праздниками мало кому хочется.

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Агентство Прайм поделилось мнением директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза о том, когда на самом деле лучше покупать алкогольную продукцию к праздникам, чтобы сэкономить свой бюджет. И действительно ли вам в этом помогут сделанные заранее покупки.

По словам эксперта, покупая алкоголь сейчас вы вряд ли получите какую-то выгоду. Цены пока что держатся на прежнем уровне, а иногда и повышаются. Поэтому все, что вы сейчас сэкономите, это время и нервы. Поскольку вы избавите себя от многочасового хождения по магазинам в предпраздничные дни.

А вот чтобы получить финансовую выгоду, алкоголь все-таки лучше покупать накануне новогодних праздников. Именно в это время появляются неплохие скидки и различные праздничные акции. Они позволят вам ощутимо сэкономить средства. По крайне мере, именно так обстоят дела с алкоголем среднего ценового сегмента.

Что касается элитного алкоголя, то специалист не ожидает ни больших скидок, ни большого подорожания. Скорее всего, цены на такой алкоголь останутся прежними, поэтому особой разницы, когда его покупать, нет.