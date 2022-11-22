Названы шесть вредных в больших количествах ПП-продуктов

Шесть подходящих для правильного питания (ПП) продуктов, которые могут быть вредны в больших количествах, назвала «Мосленте» врач-диетолог и нутрициолог Татьяна Мещерякова. В первую очередь, желающим похудеть не стоит злоупотреблять авокадо.

Фото: Мослента Мослента

«Авокадо — источник ценных растительных жиров, витаминов А, Е, группы В. Однако с ним стоит соблюдать меру, так как при незначительном весе плода (без косточки его масса может быть 150-200 граммов) он является очень калорийным (каждый содержит порядка 300-400 килокалорий)», — объяснила врач.

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Еще одним продуктом, который надо употреблять с осторожностью, Мещерякова назвала шпинат. По ее словам, эта зелень содержит большое количество щавелевой кислоты, усугубляющей проблемы с ЖКТ, почками и суставами. По той же причине не стоит усердствовать и с введением в рацион модной среди приверженцев правильного питания крупы киноа.

Нутрициолог рекомендовала урезать количество говядины в рационе. Несмотря на высокое содержание железа, магния, калия и витаминов, это мясо может быть вредным для здоровья.

«Последние рекомендации ВОЗ говорят о необходимости ограничения красного мяса в рационе здорового питания (не более 500 граммов в неделю) в связи с возможными нарушениями в минеральном и жировом обмене. Красное мясо рекомендуется полностью исключать людям с воспалительными заболеваниями суставов, при подагре», — рассказала врач.

Источником опасности могут стать и некоторые виды рыбы.

«Достаточно часто любимые в ЗОЖ-среде тунец, пангасиус, марлин и макрель содержат ртуть и свинец. Я не призываю к тому, чтобы полностью от них отказаться — лучше этот вид рыбы в рационе сократить до минимума (не чаще одного раза в месяц)», — пояснила эксперт.

Кроме того, непростым для организма продуктом считаются орехи. Их избыточное употребление может стать причиной дискомфортных ощущений в желудке, дать сбой в работе поджелудочной железы и печени.