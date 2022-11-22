Соль – необходима организму, без неё он функционировать не сможет. Но важно потреблять соль в рекомендованных объёмах – он её переизбытка могут формироваться болезни печени, почек, атеросклероз. Проблема ещё в том, что соль стимулирует мозг также, как сигареты и наркотики – чем больше солёного ешь, тем больше хочется.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Об этом рассказала Елена Попова, заместитель генерального директора по медицинской деятельности, главный врач «ИНВИТРО-Ставрополье». Полезным для контроля количества употребляемой соли стали объяснения специалиста о том, в каких продуктах содержится скрытая соль.

Врач указала, что в различных видах и объёмах соль содержится в большинстве продуктов: порядка 80% соли, которую человек употребляет каждый день, приходится на так называемую «скрытую соль». Это соль, которая есть в обработанных пищевых продуктах – хлебе, печенье, сухих завтраках, колбасах, чипсах и так далее. Гамбургер, к примеру, может содержать больше 1000 миллиграммов натрия. И только 20% от общего количества приходится на саму соль, которую мы используем при приготовлении блюд, например.

Кроме того, большое количество соли содержат продукты животного происхождения – мясо, рыба, яйца. Так, если готовить мясо, совсем не добавляя соли, 3-4 г там всё равно будет.