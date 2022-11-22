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35 минут назад

Названы четыре варианта полезного завтрака

Вечерняя Москва

Нутрициолог Елена Свиридова назвала четыре варианта полезного и быстрого завтрака.

Названы четыре варианта полезного завтрака
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Первое из этих блюд — гранола с грецкими орехами, овсяными или мультизлаковыми хлопьями. Такое блюдо можно легко приготовить дома и сделать запас на несколько дней. Дополнить гранолу можно стаканом молока или йогурта.

Второе полезное блюдо — творожная запеканка. Это сытный и полезный завтрак. Подавать запеканку можно с ягодами или фруктами.

Следующее блюдо — овсянка в банке, набирающая популярность из-за своей оригинальности и быстроты приготовления.

Также для завтрака отлично подойдет тортилья с сыром и овощами. На приготовление блюда уйдёт всего десять минут. В тортилью можно добавить ветчину, курицу, овощи, передает Life.ru.

Еда,Елена Свиридова,
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