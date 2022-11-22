Названы четыре варианта полезного завтрака

Нутрициолог Елена Свиридова назвала четыре варианта полезного и быстрого завтрака.
Первое из этих блюд — гранола с грецкими орехами, овсяными или мультизлаковыми хлопьями. Такое блюдо можно легко приготовить дома и сделать запас на несколько дней. Дополнить гранолу можно стаканом молока или йогурта.
Второе полезное блюдо — творожная запеканка. Это сытный и полезный завтрак. Подавать запеканку можно с ягодами или фруктами.
Следующее блюдо — овсянка в банке, набирающая популярность из-за своей оригинальности и быстроты приготовления.
Также для завтрака отлично подойдет тортилья с сыром и овощами. На приготовление блюда уйдёт всего десять минут. В тортилью можно добавить ветчину, курицу, овощи, передает Life.ru.