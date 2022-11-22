5 блюд для продуктивности, энергии, бодрости

Измените рацион, чтобы почувствовать прилив сил и справиться с зимней апатией.

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С наступлением холодов многие чувствуют, как их продуктивность стремится к нулю, а энергии не хватает даже на простые повседневные дела. Помочь себе быть активной и бодрой поздней осенью и зимой помогает спорт, прогулки и, конечно, изменение рациона. Добавьте эти блюда в свое меню, чтобы зима прошла активнее.

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Горячие напитки

Что может быть лучше, чем зимним вечером или промозглым утром согреться горячим чаем. Не ограничивайте рацион черным чаем и кофе, напитки могут быть не только бодрящими, но и заряжающими организм витаминами.

Идеальный вариант — заваренные ягоды, фрукты, мята. Попробуйте миксовать облепиху, манго, малину, мяту, шалфей. Если добавить в любой из таких напитков имбирь, то всего одна чашка зарядит бодростью на весь день и укрепит иммунитет.

Красная рыба

В такой рыбе содержатся драгоценные жирные кислоты Омега 3, они влияют на работу мозга и нервной системы, помогают оставаться бодрой, активной, легче переносить стресс. Утром красную рыбу можно использовать в сэндвичах с яйцом пашот, овощами и тостом. Такое начало дня позволит оставаться сытой до обеда, при этом не испытывая тяжести в желудке. На ужин попробуйте запечь стейки из горбуши, кеты или лосося, а, чтобы они не казались слишком сухими, дополните блюдо сливочным соусом или салатом с любимыми овощами. И витаминами зарядитесь, и лишних калорий не наберете.

Супы

Как и горячие напитки, супы помогают согреться, а в курином бульоне содержатся природные флавоноиды, которые борются с воспалением. Старайтесь хотя бы пару раз в неделю включать супы в дневной рацион: ЖКТ будет благодарен, а горячий бульон подарит ощущение уюта и спокойствия.

Разнообразить рацион первых блюд помогут азиатские супы: попробуйте насыщенный говяжий фо бо или острый экзотический том ям. Приготовить их не сложнее, чем борщ, зато новые вкусовые впечатления точно повысят настроение.

Десерты с орехами и бананами

Любой десерт повышает выработку окситоцина, а значит, делает счастливее. Но пирожные или запеканки с орехами, помимо этого, дарят бодрость, ощущение сытости. Банан позитивно влияет на работу нервной системы, успокаивает, повышает настроение. А орехи становятся источником магния и витаминов, которые полезны для мозга.

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