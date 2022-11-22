Для того, чтобы сбросить лишние килограммы, нужно употреблять до 50 гр миндаля в день.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Нутрициологи обнаружили неожиданное свойство миндаля. Оказывается, он помогает похудеть. По данным специалистов из Университета Южной Австралии, для этого необходимо употреблять ежедневно около 30-50 гр миндаля.

Результаты исследования, проведенного с участием 140 добровольцев, опубликованы в журнале European Journal of Nutrition.

В рамках эксперимента половина участников съедала натощак миндаль. Вторая половина ела закуску, богатую углеводом. Через полчаса, час и два часа участникам исследования измеряли уровень гормонов и разрешали поесть.

В результате выяснилось, что у людей, которые ели миндаль, уровень С-пептида ниже на 47%, а глюкагон полипептид поджелудочной железы – на 39%. Ученые объяснили, что глюкагон посылает в мозг сигналы сытости, в то время как полипептид поджелудочной железы замедляет пищеварение, что снижает аппетит.