Как перестать зависеть от сладкого, не отказываясь от него

Победить тягу к сахару можно мягко и совсем без страданий.

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Что такое сахарная зависимость и почему о ней сейчас так много говорят и диетологи, и психологи? Считается, что избыток сладостей, десертов и употребление добавленного сахара можно сравнить с наркотической тягой.

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Маленькая конфета, кусочек шоколада, пирожное — все это быстро поднимает настроение, помогает зарядиться энергией. Правда, вскоре происходит откат: организм мгновенно усваивает глюкозу и требует добавки, иначе ответит вам разбитостью, усталостью, апатией. Так формируется сахарная зависимость, которая ведет к проблемам с зубами, кожей, а в самых тяжелых случаях — инсулинорезистентности и диабету.

Психологи считают, что зависимость от сладкого часто формируется в детстве: заботливые родители поощряют чадо конфеткой за хорошее поведение, покупают пирожные, чтобы порадовать, дарят шоколадки на праздники.

Став взрослыми, многие продолжают эту традицию, балуя себя сладким после сложного дня, сами не замечают, как становятся зависимыми от сахара. Кто-то считает, что победить эту аддикцию можно лишь радикально отказавшись от сахара и быстрых углеводов. Но в современном мире это почти невозможно, поэтому стоит предпринять более простые и куда меня кардинальные шаги. Они понемногу снизят тягу к сладкому, избавив от невыносимого желания съесть еще одну конфету.

Устраивайте белковые завтраки

Исследования доказывают, что первый прием пищи, состоящий из белков, помогает дольше оставаться сытым и не испытывать тягу к сладкому. Если вам совсем не хочется есть утром, сделайте белковым первый прием пищи в любое время: несладкий йогурт, омлет, творог, рыба или курица станут отличным выбором.

Не голодайте!

Организм, не получая достаточное количество питательных веществ, посылает сигналы мозгу, а тот в свою очередь начинает активно требовать быстрой подзарядки. Старайтесь есть 4—5 раз в день, так вы будете чувствовать себя сытым и не нуждаться в лишней шоколадке.

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