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44 минуты назад

Зубатка с овощами: рецепт здорового и вкусного ужина

Мир24

Для приверженцев здорового образа жизни, а также просто любителей вкусно поесть прекрасным ужином станет зубатка, запеченная с овощами. Рецептом простого, но в то же время изысканного блюда в программе «Будь, Готовь!» на «МИР 24» поделился ее ведущий Александр Журкин.

Зубатка с овощами: рецепт здорового и вкусного ужина
Фото: Мир24Мир24

Ингредиенты:

  • Стейки зубатки – 500 г
  • Соевый соус – 30 г
  • Паприка – 10 г
  • Чеснок – 25 г
  • Помидор – 100 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Масло кукурузное – 60 г
  • Специи для рыбы – 15 г
  • Сметана – 60 г
  • Перец – 100 г
  • Красный лук – 60 г
  • Острый соус – 5 г

Приготовление:

В соевый соус добавляем специи для рыбы, красную паприку, кукурузное масло, пару капель острого соуса и хорошо все перемешиваем. Этой смесью щедро смазываем заранее подготовленные стейки рыбы. Затем их выкладываем на противень для запекания.

Готовим овощную смесь: мелко нарезаем чеснок, красный лук; средними кубиками – перец, помидор. Все выкладываем в глубокую тарелку, добавляем сметану, соль, перец и перемешиваем. Приготовленную смесь равномерно выкладываем на рыбу. Отправляем все в духовку, запекаем 18 минут при температуре 180 градусов.

По словам Журкина, в зубатке нет костей, только хребет, мясо нежное, на вкус слегка сладковатое. Это и обусловило ее выбор, однако таким способом можно приготовить любую рыбу.

Еда,Александр Журкин,
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