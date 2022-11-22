Зубатка с овощами: рецепт здорового и вкусного ужина

Для приверженцев здорового образа жизни, а также просто любителей вкусно поесть прекрасным ужином станет зубатка, запеченная с овощами. Рецептом простого, но в то же время изысканного блюда в программе «Будь, Готовь!» на «МИР 24» поделился ее ведущий Александр Журкин.

Фото: Мир24 Мир24

Ингредиенты: Стейки зубатки – 500 г

Соевый соус – 30 г

Паприка – 10 г

Чеснок – 25 г

Помидор – 100 г

Соль, перец – по вкусу

Масло кукурузное – 60 г

Специи для рыбы – 15 г

Сметана – 60 г

Перец – 100 г

Красный лук – 60 г

Острый соус – 5 г

Приготовление:

В соевый соус добавляем специи для рыбы, красную паприку, кукурузное масло, пару капель острого соуса и хорошо все перемешиваем. Этой смесью щедро смазываем заранее подготовленные стейки рыбы. Затем их выкладываем на противень для запекания.

Готовим овощную смесь: мелко нарезаем чеснок, красный лук; средними кубиками – перец, помидор. Все выкладываем в глубокую тарелку, добавляем сметану, соль, перец и перемешиваем. Приготовленную смесь равномерно выкладываем на рыбу. Отправляем все в духовку, запекаем 18 минут при температуре 180 градусов.