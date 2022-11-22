Зубатка с овощами: рецепт здорового и вкусного ужина

Для приверженцев здорового образа жизни, а также просто любителей вкусно поесть прекрасным ужином станет зубатка, запеченная с овощами. Рецептом простого, но в то же время изысканного блюда в программе «Будь, Готовь!» на «МИР 24» поделился ее ведущий Александр Журкин.
В соевый соус добавляем специи для рыбы, красную паприку, кукурузное масло, пару капель острого соуса и хорошо все перемешиваем. Этой смесью щедро смазываем заранее подготовленные стейки рыбы. Затем их выкладываем на противень для запекания.
Готовим овощную смесь: мелко нарезаем чеснок, красный лук; средними кубиками – перец, помидор. Все выкладываем в глубокую тарелку, добавляем сметану, соль, перец и перемешиваем. Приготовленную смесь равномерно выкладываем на рыбу. Отправляем все в духовку, запекаем 18 минут при температуре 180 градусов.
По словам Журкина, в зубатке нет костей, только хребет, мясо нежное, на вкус слегка сладковатое. Это и обусловило ее выбор, однако таким способом можно приготовить любую рыбу.