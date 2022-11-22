Врач объяснила, почему в домашних закрутках нет пользы

Польза консервированных овощей и других домашних заготовок сильно преувеличена. При консервации витамины и антиоксиданты — самые полезные компоненты овощей и фруктов — разрушаются. Об этом заявила терапевт и диетолог Светлана Павличенко.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Врач подчеркнула, что часть полезных компонентов овощей при консервировании исчезает еще в процессе приготовления, под воздействием высоких температур, остальные витамины разрушаются при хранении. Ко всему прочему в консервы добавляют много соли, которая вредна для здоровья.

«Избыток соли опасен не только для больных гипертонией, но и для практически здоровых людей, поскольку повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, чреват проблемами с почками», — цитирует Павличенко «Мир 24».

По словам терапевта, норма этой приправы в сутки не должна превышать пяти грамм, то есть неполной чайной ложки. Причем стоит учитывать, что во многих магазинных продуктах также изначально присутствует соль.

«Мы не призываем полностью отказаться от домашних заготовок. Маринованные овощи или рагу — аппетитная закуска, которая разнообразит стол, поднимет аппетит и при умеренном потреблении не принесет вреда организму. Главное — понимать, что консервированные овощи не заменят свежие как источник витаминов, и помнить об ограничении соли, особенно если врач советовал контролировать ее потребление», — объяснила терапевт.