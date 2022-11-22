Бефстроганов по-тайски и другие блюда из мяса. Рецепты

На следующей неделе у всех православных верующих начнется Рождественский пост, который продлится с 28 ноября по 6 января и закончится в Рождество, 7 января. Ну а пока еще можно, самое время насладиться вкусными и ароматными мясными блюдами. Делимся рецептами аппетитных блюд из мяса от шеф-поваров московских ресторанов и сервисов доставки.
Бефстроганов из говядины принято считать одним из самых популярных блюд русской кухни. Кусочки мяса тушат в сметане, горчице, томате или сливках, а процесс приготовления не слишком сложен. Однако рецепт блюда с характерными ингредиентами тайской кухни, которым делится сервис доставки «Лента Онлайн» – это совершенно новый взгляд на привычное блюдо.
Нарежьте мясо тонкими пластинками размером примерно 5х6х0,5 см. Посолите. Очистите лук шалот и чеснок, тонко нарежьте. У вешенок удалите ножки, шляпки разрежьте на 2-4 части, в зависимости от размера.
Очень быстро обжарьте мясо на 1 ст. л. масла на максимальном огне, буквально по 1 минуте с каждой стороны. Выложите мясо в тарелку и полейте соевым соусом.
Добавьте в сковороду, где жарилось мясо, немного масла, положите грибы, шалот и чеснок, жарьте на сильном огне, помешивая, 2 минуты. Посыпьте сахаром.
Влейте в сковороду кокосовые сливки, перемешайте и доведите до кипения. Верните в сковороду мясо, перемешайте и томите на слабом огне 5 минут, не давая жидкости кипеть.
Приправьте соком лайма и рыбным соусом, посыпьте колечками чили и листиками кинзы, сразу же подавайте.
Это блюдо по рецепту ресторана «Турандот» – настоящий кулинарный шедевр. Правда, оно требует некоторых кулинарных навыков.
Сделать соус «жаркое»: положить сливочное масло в сотейник, растопить на слабом огне, добавить горчицу, томатную пасту, перец, хорошо перемешать, остудить. Соус готов. На 2-3 часа замариновать корейку в соусе «жаркое» и готовом в соусе шиитаке (его можно заказать в интернете).
Затем обжарить корейку целиком на оливковом масле до румяной корочки. Далее готовить в духовке при температуре 65 градусов в течение 30 минут, затем достать и перед самой подачей быстро обжарить на гриле. Получится прожарка medium rare. Если вы любите более сильную прожарку, то нужно готовить мясо в духовке на 8-10 минут дольше.
Подавать с картофельным пюре и печеными овощами, украсив микрозеленью.
«Сальса брава» – это название испанского томатного соуса с чесноком и специями. Он идеально подходит к картофелю и мясу. В данном случае из мяса и картофеля мы делаем хрустящие «бомбочки», жаренные во фритюре, а подаем их с популярным соусом. Этот и два следующих рецепта – от сервиса доставки «Лента Онлайн».
Для айоли взбейте оливковое масло с желтками, посолите и добавьте растертый в ступке припеченный чеснок. Для соуса «сальса брава» смешайте все положенные для него ингредиенты в блендере, взбейте до однородности.
Пропустите говядину и свинину через мясорубку. Лук и чеснок очистите и измельчите. Обжарьте лук в масле пять минут до мягкости. Добавьте фарш и чеснок, обжарьте, пока мясо не поменяет цвет. Затем томите на слабом огне 20 минут. Посолите, поперчите и остудите.
Сформируйте из фарша небольшие шарики. Возьмите немного картофельного пюре мокрыми руками, сделайте на ладони лепешечку, в нее заверните фарш.
Подготовьте три миски: с мукой, со взбитыми яйцами и с сухарями. Разогрейте масло для фритюра до 170 °С. Каждый шарик обмакивайте в муку, затем в яйцо, затем в сухари и обжаривайте во фритюре до хрустящей корочки.
Подавайте «бомбу», полив домашним айоли, с соусом сальса брава.
Чеснок очистите и очень мелко нарежьте. Зеленый лук и петрушку измельчите. Сладкий перец очистите от семян и перегородок, натрите на крупной терке.
Говядину нарежьте крупными кусками и пропустите через мясорубку с крупной решеткой. Смешайте руками мясной фарш с чесноком, зеленью и сладким перцем. Посолите, поперчите. Добавьте овсяные хлопья и тщательно вымесите. Поставьте в холодильник на 30 минут.
Разогрейте духовку до 180 °С. Смажьте маслом большую форму для запекания и руки. Слепите небольшие круглые толстенькие биточки и выложите в форму. Поставьте в центр духовки на 20 минут.
Для соуса измельчите лечо в блендере до однородности. Залейте биточки соусом, уменьшите температуру духовки до 130 °С и запекайте еще 15 минут. Подавайте со шпинатом.
Оссобуко – это традиционное блюдо севера Италии, представляющее собой тушеную телячью голяшку, причем кость вместе с мозгом являются обязательной частью блюда и добавляют ему деревенский колорит. Известно, что ризотто в Италии – это самостоятельное блюдо. Но во всем есть исключения. В данном случае ризотто миланезе (то есть так, как его готовят в Милане) выполняет роль вкуснейшего гарнира.
Разогрейте в чугунном казане оливковое масло, добавьте сливочное. Голяшки посолите, поперчите и обжаривайте на сильном огне по три минуты с каждой стороны. Переложите на тарелку.
Морковь, лук, чеснок и сельдерей очистите, нарежьте мелкими кубиками, выложите в казан и пассеруйте на среднем огне пять минут.
Разогрейте духовку до 180 °С. Влейте в казан белое вино и выпаривайте две минуты. Верните в казан мясо, добавьте тимьян, лавровый лист, консервированные томаты. Влейте воду, посолите, поперчите, доведите до кипения, накройте крышкой и готовьте в духовке один час.
Для ризотто разогрейте в сковороде 1 ст. л. оливкового масла. Шалот очистите, мелко нарежьте и обжаривайте на среднем огне три минуты, постоянно помешивая.
Добавьте рис и обжаривайте еще две минуты. Влейте вино и выпаривайте его две минуты. Добавьте шафран и начните вливать по одному половнику кипятка. Каждый следующий наливайте только после того, как вся жидкость полностью впитается. Постоянно помешивайте рис, чтобы из него выходил крахмал. Продолжайте готовить 18 минут.
Добавьте пармезан и перемешайте. Охлажденное сливочное масло нарежьте кубиками и вбейте в рис деревянной лопаткой. Посолите, накройте ризотто крышкой и дайте настояться 10 минут.
Снимите с лимона цедру и мелко ее порубите. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Смешайте цедру, чеснок, рубленую петрушку и оставшуюся 1 ст. л. оливкового масла.
Разложите ризотто по тарелкам, сверху положите голяшки и овощи из казана. Полейте лимонным соусом с чесноком и подавайте.
Повара утверждают, что полностью раскрыть вкус и аромат бараньей лопатки можно только при ее длительном томлении на медленном огне со специями и травами. Этим рецептом делится кафе «Дружба. Мануфактура еды».
Лопатки ягненка обжарить на сковороде до золотистого цвета. Затем слегка посолить, поперчить и посыпать с двух сторон шинкованным чесноком вперемешку со специями. Упаковать в рукав и поставить все это великолепие в духовку на 12 часов при температуре 80 градусов. Температура в духовке должна быть не выше, иначе ягненок не протомится, а высохнет и станет жестким. Подавать его хорошо со свежей зеленью: идеально подойдет базилик, петрушка и укроп.
Приятного аппетита!