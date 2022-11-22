Бефстроганов по-тайски и другие блюда из мяса. Рецепты

На следующей неделе у всех православных верующих начнется Рождественский пост, который продлится с 28 ноября по 6 января и закончится в Рождество, 7 января. Ну а пока еще можно, самое время насладиться вкусными и ароматными мясными блюдами. Делимся рецептами аппетитных блюд из мяса от шеф-поваров московских ресторанов и сервисов доставки.

Фото: Мир24 Мир24

Бефстроганов в тайском стиле с кокосовыми сливками

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Бефстроганов из говядины принято считать одним из самых популярных блюд русской кухни. Кусочки мяса тушат в сметане, горчице, томате или сливках, а процесс приготовления не слишком сложен. Однако рецепт блюда с характерными ингредиентами тайской кухни, которым делится сервис доставки «Лента Онлайн» – это совершенно новый взгляд на привычное блюдо.

Ингредиенты: Говяжья вырезка – 600 г

Лук-шалот – 6 шт.

Чеснок – 4 зубчика

Вешенки – 300 г

Растительное масло – 2 ст. л.

Соус соевый светлый – 2 ст. л.

Сахарный песок – 1 ст. л.

Сливки кокосовые – 300 мл

Лайм – 1/2 шт.

Соус рыбный – 1 ст. л.

Перец чили красный – 1 шт.

Кинза – 2 веточки

Соль – по вкусу

Как приготовить:

Нарежьте мясо тонкими пластинками размером примерно 5х6х0,5 см. Посолите. Очистите лук шалот и чеснок, тонко нарежьте. У вешенок удалите ножки, шляпки разрежьте на 2-4 части, в зависимости от размера.

Очень быстро обжарьте мясо на 1 ст. л. масла на максимальном огне, буквально по 1 минуте с каждой стороны. Выложите мясо в тарелку и полейте соевым соусом.

Добавьте в сковороду, где жарилось мясо, немного масла, положите грибы, шалот и чеснок, жарьте на сильном огне, помешивая, 2 минуты. Посыпьте сахаром.

Влейте в сковороду кокосовые сливки, перемешайте и доведите до кипения. Верните в сковороду мясо, перемешайте и томите на слабом огне 5 минут, не давая жидкости кипеть.

Приправьте соком лайма и рыбным соусом, посыпьте колечками чили и листиками кинзы, сразу же подавайте.

Корейка с печеными овощами

Это блюдо по рецепту ресторана «Турандот» – настоящий кулинарный шедевр. Правда, оно требует некоторых кулинарных навыков.

Ингредиенты: Корейка ягненка – 150 г

Картофельное пюре – 50 г

Овощи печеные – 100 г

Соус «жаркое» – 20 г

Кресс-дайкон – по вкусу

Кинза – по вкусу

Соус с шиитаке готовый – 20 г

Для соуса «жаркое»: Сливочное масло – 20 г

Горчица – 1 ст. л.

Томатная паста – 2 ст. л.

Перец красный молотый – по вкусу

Как приготовить:

Сделать соус «жаркое»: положить сливочное масло в сотейник, растопить на слабом огне, добавить горчицу, томатную пасту, перец, хорошо перемешать, остудить. Соус готов. На 2-3 часа замариновать корейку в соусе «жаркое» и готовом в соусе шиитаке (его можно заказать в интернете).

Затем обжарить корейку целиком на оливковом масле до румяной корочки. Далее готовить в духовке при температуре 65 градусов в течение 30 минут, затем достать и перед самой подачей быстро обжарить на гриле. Получится прожарка medium rare. Если вы любите более сильную прожарку, то нужно готовить мясо в духовке на 8-10 минут дольше.

Подавать с картофельным пюре и печеными овощами, украсив микрозеленью.

Бомба «Сальса брава»

«Сальса брава» – это название испанского томатного соуса с чесноком и специями. Он идеально подходит к картофелю и мясу. В данном случае из мяса и картофеля мы делаем хрустящие «бомбочки», жаренные во фритюре, а подаем их с популярным соусом. Этот и два следующих рецепта – от сервиса доставки «Лента Онлайн».

Ингредиенты: Пюре картофельное – 600 г

Мука – 100 г

Яйца куриные – 3 шт.

Сухари панировочные – 150 г

Растительное масло для фритюра – 500 мл

Для начинки: Говядина – 200 г

Свинина (мякоть) – 200 г

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Растительное масло – 80 мл

Соль – по вкусу

Перец черный свежемолотый – по вкусу

Для соуса айоли: Оливковое масло – 100 мл

Яичный желток – 2 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Соль – по вкусу

Для соуса «сальса брава»: Помидоры вяленые – 80 г

Оливковое масло – 200 мл

Паприка копченая – 10 г

Паприка острая – 10 г

Как приготовить:

Для айоли взбейте оливковое масло с желтками, посолите и добавьте растертый в ступке припеченный чеснок. Для соуса «сальса брава» смешайте все положенные для него ингредиенты в блендере, взбейте до однородности.

Пропустите говядину и свинину через мясорубку. Лук и чеснок очистите и измельчите. Обжарьте лук в масле пять минут до мягкости. Добавьте фарш и чеснок, обжарьте, пока мясо не поменяет цвет. Затем томите на слабом огне 20 минут. Посолите, поперчите и остудите.

Сформируйте из фарша небольшие шарики. Возьмите немного картофельного пюре мокрыми руками, сделайте на ладони лепешечку, в нее заверните фарш.

Подготовьте три миски: с мукой, со взбитыми яйцами и с сухарями. Разогрейте масло для фритюра до 170 °С. Каждый шарик обмакивайте в муку, затем в яйцо, затем в сухари и обжаривайте во фритюре до хрустящей корочки.

Подавайте «бомбу», полив домашним айоли, с соусом сальса брава.

Биточки из говядины со сладким перцем

Ингредиенты: Чеснок – 2 зубчика

Лук зеленый – 1 пучок

Петрушка – 1 пучок

Перец сладкий красный – 2 шт.

Говядина (филе) – 1 кг

Хлопья овсяные – 4 ст. л.

Оливковое масло – 3 ст. л.

Лечо – 400 г

Шпинат – для подачи

Соль – по вкусу

Перец черный свежемолотый – по вкусу

Как приготовить:

Чеснок очистите и очень мелко нарежьте. Зеленый лук и петрушку измельчите. Сладкий перец очистите от семян и перегородок, натрите на крупной терке.

Говядину нарежьте крупными кусками и пропустите через мясорубку с крупной решеткой. Смешайте руками мясной фарш с чесноком, зеленью и сладким перцем. Посолите, поперчите. Добавьте овсяные хлопья и тщательно вымесите. Поставьте в холодильник на 30 минут.

Разогрейте духовку до 180 °С. Смажьте маслом большую форму для запекания и руки. Слепите небольшие круглые толстенькие биточки и выложите в форму. Поставьте в центр духовки на 20 минут.

Для соуса измельчите лечо в блендере до однородности. Залейте биточки соусом, уменьшите температуру духовки до 130 °С и запекайте еще 15 минут. Подавайте со шпинатом.

Оссобуко с ризотто миланезе

Оссобуко – это традиционное блюдо севера Италии, представляющее собой тушеную телячью голяшку, причем кость вместе с мозгом являются обязательной частью блюда и добавляют ему деревенский колорит. Известно, что ризотто в Италии – это самостоятельное блюдо. Но во всем есть исключения. В данном случае ризотто миланезе (то есть так, как его готовят в Милане) выполняет роль вкуснейшего гарнира.

Ингредиенты: Оливковое масло – 2 ст. л.

Сливочное масло – 30 г

Говяжья голень – 4 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Сельдерей (черешки) – 2 стебля

Белое полусладкое вино – 200 мл

Тимьян свежий – 2 веточки

Лавровый лист – 3 шт.

Помидоры консервированные рубленые – 250 г

Вода – 150 мл

Соль – по вкусу

Перец черный свежемолотый – по вкусу

Для ризотто: Оливковое масло – 2 ст. л.

Лук-шалот – 1 шт.

Рис карнароли – 200 г

Белое полусладкое вино – 100 мл

Шафран – 0.25 ч. л.

Пармезан тертый – 150 г

Сливочное масло – 200 г

Лимон – 0.5 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Петрушка рубленая – 1 ст. л.

Соль – по вкусу

Как приготовить:

Разогрейте в чугунном казане оливковое масло, добавьте сливочное. Голяшки посолите, поперчите и обжаривайте на сильном огне по три минуты с каждой стороны. Переложите на тарелку.

Морковь, лук, чеснок и сельдерей очистите, нарежьте мелкими кубиками, выложите в казан и пассеруйте на среднем огне пять минут.

Разогрейте духовку до 180 °С. Влейте в казан белое вино и выпаривайте две минуты. Верните в казан мясо, добавьте тимьян, лавровый лист, консервированные томаты. Влейте воду, посолите, поперчите, доведите до кипения, накройте крышкой и готовьте в духовке один час.

Для ризотто разогрейте в сковороде 1 ст. л. оливкового масла. Шалот очистите, мелко нарежьте и обжаривайте на среднем огне три минуты, постоянно помешивая.

Добавьте рис и обжаривайте еще две минуты. Влейте вино и выпаривайте его две минуты. Добавьте шафран и начните вливать по одному половнику кипятка. Каждый следующий наливайте только после того, как вся жидкость полностью впитается. Постоянно помешивайте рис, чтобы из него выходил крахмал. Продолжайте готовить 18 минут.

Добавьте пармезан и перемешайте. Охлажденное сливочное масло нарежьте кубиками и вбейте в рис деревянной лопаткой. Посолите, накройте ризотто крышкой и дайте настояться 10 минут.

Снимите с лимона цедру и мелко ее порубите. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Смешайте цедру, чеснок, рубленую петрушку и оставшуюся 1 ст. л. оливкового масла.

Разложите ризотто по тарелкам, сверху положите голяшки и овощи из казана. Полейте лимонным соусом с чесноком и подавайте.

Лопатка ягненка

Повара утверждают, что полностью раскрыть вкус и аромат бараньей лопатки можно только при ее длительном томлении на медленном огне со специями и травами. Этим рецептом делится кафе «Дружба. Мануфактура еды».

Ингредиенты: Лопатка ягненка – 2 шт.

Чеснок – 6 зубчиков

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Шафран – щепотка

Тимьян – 5 г

Розмарин – 5 г

Эстрагон – 5 г

Как приготовить:

Лопатки ягненка обжарить на сковороде до золотистого цвета. Затем слегка посолить, поперчить и посыпать с двух сторон шинкованным чесноком вперемешку со специями. Упаковать в рукав и поставить все это великолепие в духовку на 12 часов при температуре 80 градусов. Температура в духовке должна быть не выше, иначе ягненок не протомится, а высохнет и станет жестким. Подавать его хорошо со свежей зеленью: идеально подойдет базилик, петрушка и укроп.